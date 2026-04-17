◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）

日本ハムの新庄剛志監督は、ドラフト３位ルーキー大塚瑠晏内野手を「１番・二塁」で初昇格即スタメン起用した。チームのルーキーでは一番乗りでの昇格＆初出場となった。

大塚はファームで１４試合に出場し、打率２割６分７厘、１本塁打、６打点。２本塁打を放ちながら、打率１割２分５厘と一発以外の安打がなかったカストロと入れ替わり、１軍初昇格を勝ち取った。

大塚は「やってやるぞという気持ちです。昨日、ボスからＤＭが来て、こっち（１軍）という形になりました。（ＤＭでは）『明日から１軍だから、気合入れておいて。しっかり準備しておいて』という風に言われました」と明かした。

また、千葉からの移動ゲームと言うこともあり清宮幸、郡司がそろってスタメンを外れ、「４番・一塁」で野村が起用された。

日本ハムのスタメンは以下の通り。

１（二）大塚

２（遊）水野

３（指）レイエス

４（一）野村

５（左）水谷

６（右）万波

７（中）矢沢

８（三）奈良間

９（捕）田宮

先発 北山