【日本ハム】初昇格の大塚瑠晏が「１番・二塁」でスタメン出場 移動ゲームで清宮幸、郡司はスタメン外れる
◆パ・リーグ 日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）
日本ハムの新庄剛志監督は、ドラフト３位ルーキー大塚瑠晏内野手を「１番・二塁」で初昇格即スタメン起用した。チームのルーキーでは一番乗りでの昇格＆初出場となった。
大塚はファームで１４試合に出場し、打率２割６分７厘、１本塁打、６打点。２本塁打を放ちながら、打率１割２分５厘と一発以外の安打がなかったカストロと入れ替わり、１軍初昇格を勝ち取った。
大塚は「やってやるぞという気持ちです。昨日、ボスからＤＭが来て、こっち（１軍）という形になりました。（ＤＭでは）『明日から１軍だから、気合入れておいて。しっかり準備しておいて』という風に言われました」と明かした。
また、千葉からの移動ゲームと言うこともあり清宮幸、郡司がそろってスタメンを外れ、「４番・一塁」で野村が起用された。
日本ハムのスタメンは以下の通り。
１（二）大塚
２（遊）水野
３（指）レイエス
４（一）野村
５（左）水谷
６（右）万波
７（中）矢沢
８（三）奈良間
９（捕）田宮
先発 北山