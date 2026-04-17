AKB48の川村結衣（19）と花田藍衣（20）が17日、エスコンFで行われた日本ハムー西武戦に登場。川村がファーストピッチを務めた。

背番号「48」のユニホームにスカートという可愛らしい姿でマウンドに上がった川村。花田が横で見守る中、深々と一礼すると、大きく振りかぶって超山なりのボールを投じ、ワンバウンドでミットに収まった。惜しくもノーバウンドとはならなかったが、球場の歓声に笑顔で応えた。

投球後は「あと一歩届かずで悔しい気持ちでいっぱいなので、ぜひリベンジさせてください」とコメントした。

北海道出身の川村は家族そろっての日本ハムファン。大役が決まり、「幼いころからずっと家族と一緒に北海道日本ハムファイターズを応援してきました。“AKB48メンバーとしてエスコンフィールドHOKKAIDOに応援に行きたい！”とずっと思い描いていた夢がかない、とてもうれしいです！」と大感激。

「球技があまり得意ではないのですが、当日まで猛特訓をして、ファーストピッチに挑みたいと思います！」と意気込んでいた。

また、試合中には19期生の同期で仲良しの花田とともに「きつねダンス」にも登場予定。川村は「AKB48のオーディションの自己PRで踊って私の運命を変えてくれたのが、実は、きつねダンスなんです！ファイターズガールのみなさんと一緒に球場で踊る日が来るなんて不思議ですが、今からとっても楽しみです！」と全力で盛り上げることを誓っていた。