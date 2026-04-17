◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 第１日（１７日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

プロ２年目の六車日那乃（ニトリ）が後半８番パー３でツアー２度目のホールインワンを達成した。アマチュアだった２０２２年大東建託・いい部屋ネットレディス第１ラウンド以来の快挙にも「目が悪くて見えなかった」と苦笑い。ギャラリーの大歓声をすぐには信じられずに「本当に？」。控えめに喜びをかみしめた。

裸眼１・０ながら、今季からコンタクトレンズを使用している。「コースのボールが見えない。遠くが見えない。それにずっと悩んでいた」。眼科に行っても診断結果は「視力はいいです」。「今年はさすがに見たい。遠くのボールが見えるようになりたい」と熱望し、０・５のコンタクトレンズを装着してプレーするようになった。ただ、この日は忘れてしまった。

３アンダーの上位に浮上し迎えた９番パー５で、５オン２パットのダブルボギーをたたき失速したが「先にダボが来たと思うようにしたい。ちゃんとホールインワンは喜びたい」と気持ちを切り替えた。今季初の予選突破を果たした翌週、初日を７１で回り２１位につけた。「今日は決めた所に思いっきり振り抜いていくことをやり続けた。結果がどうなってもいいので、それを明日もやり続けたい」。テーマを明確に、残り２日を戦い抜く。