「引退する時は2人一緒に」電撃引退発表の「りくりゅう」ペア　引退後について園遊会で陛下の質問に「新たなことに2人で挑戦したい」

フィギュアスケートの「りくりゅう」ペアが電撃引退を発表。

春の園遊会に出席し、天皇陛下が引退後について質問されました。

春らしい色合いの着物姿で現れたのは、フィギュアスケートのりくりゅうペアこと三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）。

17日午後1時半ごろ開催された天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」にペアで招待されました。

両陛下からオリンピックでの活躍を祝福され、「私たち組んで7年間滑ってきたんですけど、今回のオリンピックだけ木原選手が泣いてしまって、それ以前は常に支えていただいたので、今回は恩返しといいますか、私が今度は支える番になろうと決心してやってきました」と思い出を振り返ったりくりゅうペア。

17日午前、それぞれがSNSに連名でコメントを寄せ、現役引退を発表しました。

木原龍一選手：

本当に2人で頑張ってきて良かったという思い。たくさんの方々に支えていただき現役生活を走り抜けることができたので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

三浦璃来選手：

私も同じくとても貴重な経験をさせていただきました。今シーズン走り抜けてこられたのもたくさんの支えがあったからと思っています。

2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックでは、ショートプログラムで5位と出遅れるも、フリーでは完璧な演技を披露。

歴代最高得点をたたき出し、フィギュア界の歴史に残る“大逆転劇”での金メダルとなりました。

三浦璃来選手：

私たちの今までやってきた強さを出すことができて一番うれしい。

木原龍一選手：

諦めないことが本当に良かったなと思います。

ペア結成からの7年間で紡いできた強い絆。

金メダル獲得後の会見で、4年後について聞かれた際、三浦璃来選手は「木原選手が引退する時は私も一緒に引退する時。私が違う人と組んで続けることは絶対ないです」と話していました。

「引退する時は2人で一緒に」との言葉どおり、17日、ともに第一線を退くことを明かしました。

引退発表に街の人からは「もっと見たいなって気持ちもあった。最後に金メダルを取って有終の美なので良かった。2人お疲れさまでした！」「どんなことでも2人一緒なら最強だと思うので、どんな道に行っても頑張ってほしい」といった声が聞かれました。

りくりゅうペアは今後について園遊会で天皇陛下から聞かれると、木原龍一選手は「みなさまにもっともっとペアを知っていただけるように、競技生活ではないんですけど、また新たなことに2人で挑戦していきたい」、三浦璃来選手は「私も同じです」と答えました。

引退発表を経て、新たな門出を迎えるりくりゅうペアから今後も目が離せません。