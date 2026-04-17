【JR東海鉄道倶楽部 新商品】 4月17日15時より販売開始

東海旅客鉄道は、ECサイト「JR東海MARKET」内の直営ショップ「JR東海鉄道倶楽部」及びアクリル製鉄道模型ショップ「acphoto」にて新作ミニチュアグッズを4月17日15時より発売した。

ミニチュアグッズはJR東海のお客様案内設備を数多く手がけてきた新陽社がJR東海監修のもと製作したミニチュアグッズ。「JR東海鉄道倶楽部」では「ミニチュア駅名標」、「ミニチュア反転フラップ式表示器」が販売される。

また、「acphoto」では「『3Dアクデン』N700S 先頭車両、中間車両」がラインアップする。

「JR東海鉄道倶楽部」新商品

ミニチュア駅名標（計6種）

販売価格：8,800円

パターン：(1)静岡駅 (2)御厨駅 (3)名古屋駅 (4)多治見駅 (5)中井侍駅 (6)鼎駅

商品説明：JR東海の駅名標を数多く手がけてきた新陽社が、実際の駅名標の盤面の一部と同じ製法及び部材で製造した商品です。裏面にはマグネットシートを備えています。※本商品は点灯しません

材質：アクリル

サイズ：100mm×250mm×3mm（縦・横・厚さ）

ミニチュア反転フラップ式表示器（計2種）

販売価格：55,000円

パターン：(1)単体表示タイプ (2)3表示タイプ

商品説明：かつて東海道新幹線の駅に設置されていた反転フラップ式表示器を、実際に製造していた新陽社がミニチュア化しました。「パタパタ」と動作する機構は本物と同様の構造を再現しています。実機を知るメーカーならではの精度をお楽しみいただけます。

材質：本体（アルミ）、フラップ（ステンレス）、回転軸（ステンレス※削り出し）

サイズ：23mm×105mm×23mm（縦・横・厚さ）

「acphoto」ショップの新商品

「3Dアクデン」N700S 先頭車両、中間車両

販売価格：各2,860円

商品説明：JR東海MARKETの「3Dアクデン」ラインナップにN700Sが登場。東海道新幹線・山陽新幹線で活躍する最新鋭車両をお手元でお楽しみください。

「3Dアクデン」N700S（先頭車両）商品イメージ

「3Dアクデン」N700S（中間車両）商品イメージ

※商品デザインはイメージです。実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。

※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また商品数には限りがございます。売切れの際はご容赦ください。