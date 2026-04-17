【カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ】 2027年1月下旬 発売予定 価格：36,300円

カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ」を2027年1月下旬に発売する。価格は36,300円。

本商品はゲーム「プラグマタ」の主人公ヒュー・ウィリアムズとディアナを1/7スケールフィギュア化したもの。「プラグマタ」の世界観を表現したインダストリアルで未来的な密度感あるデザインとなっている。

ヒューは未来感あるスーツ姿が再現され、各部のアクセサリも精緻に造形され、スーツの厚みなども細かく表現されている。手にはSF感あるハンドガンが握られている。

その背中にはディアナが配置され、厚手の上着姿やハッキングをするように手を伸ばしたポーズで立体化されている。

カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル プラグマタ ヒュー＆ディアナ

2027年1月下旬 発売予定

価格：36,300円

スケール：1/7

サイズ：約H280×W200×D290mm

(C) CAPCOM