ライバルはヒョンデ・コナ？

中国の自動車ブランド、レパス（Lepas）は新型クロスオーバー『L6』を今年末に欧州市場へ導入する予定だ。ハイブリッド車とEVの両方が設定される、

【画像】プレミアム志向の中国ブランド、欧州進出【レパスの『L6』と『L8』を詳しく見る】 全10枚

新型L6は5人乗りで、今夏に登場予定のフラッグシップモデル『L8』に続き、レパスの欧州向け2番目のモデルとなる。ライバルとしては、ヒョンデ・コナなどが挙げられる。



レパスL6 レパス

レパスは中国大手チェリー（奇瑞汽車）が所有するブランドで、その名称は「leopard（ヒョウ）」、「leap（跳躍）」、「passion（情熱）」を組み合わせた造語だ。オモダやジェイクーといった兄弟ブランドと同じく、欧州市場を主眼に置いている。

L6には、プラグインハイブリッド（PHEV）とEVの2種類のパワートレインが用意される。

PHEVモデルは、1.5L直列4気筒ガソリンエンジンに、電気モーターと18.3kWhのバッテリーを組み合わせた最高出力207psのパワートレインを採用する。

レパスによると、PHEVモデルの総合航続距離は1100km以上に達するというが、そのうちバッテリー単独での電気走行距離については明かされていない。参考までに、兄弟車であるジェイクー7の電気走行距離は90kmだ。

EV航続距離は435km

EVモデルは、新開発の67kWhバッテリーを搭載し、航続距離は435kmとなる。急速充電により、30％から80％まで20分で充電可能だ。電気モーターの詳細は不明だが、出力はオモダE5の210psと同程度になると予想される。

インテリアに関してもまだ公開されていないが、大型のL8からヒントを得ることができる。L8には、縦向きの13.2インチインフォテインメント・タッチスクリーン、エアコン操作用の物理ボタン、ワイヤレスのスマートフォン充電器が装備されている。

レパスUKのマネージングディレクター、レイ・ワン氏は、L6について「欧州および英国市場における当社ブランドにとって、エキサイティングな一歩となります」と述べた。

英国では今年第4四半期に発売予定で、価格および仕様詳細は後日明らかにされる。