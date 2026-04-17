SHEGLAM新作アイシャドウ♡ぷにっと質感×ラメで華やかアイに

トレンド感のあるメイクを手軽に楽しめるSHEGLAMから、新作アイシャドウが登場♡ぷにっとした独特の質感と繊細なラメが特徴の「PrismalightBakedGeleeEyeshadowDuo」は、ひと塗りで透明感とツヤを演出できる注目アイテムです。春らしい軽やかな目元づくりを叶えてくれる、新しいアイメイクの主役として要チェック♪

ぷにっと質感で密着ツヤ発色

「PrismalightBakedGeleeEyeshadowDuo」は、弾力のあるジェリーのような質感が魅力。まぶたにのせるとしっとりと密着し、粉飛びしにくく均一に仕上がります。

繊細なラメが光を反射し、角度によってさりげなく輝くことで、ナチュラルながらも華やかな印象に。日常使いはもちろん、少し特別な日のメイクにもぴったりです。

SHEGLAMのリップ＆チーク新作♡ふんわり発色で叶える春の血色メイク

1つで完成♡デュオカラー設計

ラメでツヤを足すカラーと、しっかり発色するカラーの2色セットになっているため、これひとつでアイメイクが完成♪

重ねることで奥行きのある目元を簡単に作ることができ、メイク初心者にも扱いやすい設計です。軽やかに伸びるテクスチャーで、グラデーションも簡単に仕上がります。

全5色のカラーバリエーション

PrismalightBakedGeleeEyeshadowDuo

価格：1,629円(税込)

QuartzRising

PrismEcho

UltravioletStrobe

RoyalBronzite

StarlightVeil

購入先：SHEGLAM公式サイト

ツヤと透明感で春の主役アイに♡

ぷにっとした新感覚テクスチャーと繊細なラメが魅力の本アイテムは、ひと塗りで旬のツヤ感を演出できる優秀アイシャドウ。ナチュラルにも華やかにも仕上げられるので、毎日のメイクに取り入れやすいのも嬉しいポイントです♡春の軽やかなファッションに合わせて、目元から季節感をアップデートしてみて。使うたびに気分が高まるアイメイクをぜひ楽しんでみてください♪