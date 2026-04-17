サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。試合での消耗について語った。

中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。

ゲストへの勝手なイメージを語り合う「ぽいぽいトーク」のコーナーでは、スタジオからゲストの「timelesz」松島聡が「練習後の膝あてを嗅ぐ癖があったっぽい」とのイメージをぶつけた。

中田氏は大笑いしながら「絶対嗅がない」ときっぱり否定。中田氏は笑顔で「まあでも選手によっては靴嗅ぐやつもいるからねえ」と告白した。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「中田さんは何のにおいで今日頑張ったなと感じられるんですか」とさらに切り込むと、「においを嗅ぐほど余裕を持っているような状態で試合を終えないようにしています」と言い切った。

これにスタジオからは「カッコいい！」「明言！」と絶賛と拍手が起こった。中田氏はさらに「だから夏場なんかだと、暑いときは1試合で5キロぐらい痩せていましたから」と驚きの事実を明かした。

共演者らは「すげえ！」と仰天し、MCの「ハライチ」澤部佑は「だからにおいどうこうとかじゃない」とまとめていた。