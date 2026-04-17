宝塚歌劇団花組「蒼月抄−平家終焉の契り−」「EL DESEO（エル・デセーオ）」の通し舞台稽古が17日、東京・宝塚劇場で行われ、トップ永久輝（とわき）せあ、相手娘役星空美咲が取材に応じた。公演は18日〜5月31日。

滅びゆく平家を描いた芝居と、ラテンショーの共通点について、永久輝は「最後にたどり着くところは、お芝居もショーも同じようなところだなという実感を持ってやっております。自分の中でいろんなものと戦い、自分と向き合った時にたどり着く場所は、通ずるものがある」と話した。

「蒼月抄」は、平家一門の栄華と誇り、愛と別れを描いた作品。

和物に挑む思いを聞かれ、永久輝は「和物の美しさは100％外に出さないところ。思いがあっても、手を添えるだけとか、触れないとか。思いがあるからこそ、こぼれ落ちるものが表現できたら」と話し、星空は「目線の使い方について、学ばせていただきました。動きが制限されているからこそ目での表現が大事になる。もっともっと頑張りたい」と語った。

壇ノ浦の戦いで最期を迎える平知盛を演じる永久輝は、殺陣も見どころ。ハードなのではと問われると「『悪魔城ドラキュラ』の時は1人で戦っていたんですが、今回は平家一門という仲間がいるので、あまりハードさは感じておりません」。