¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦¥Ç¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Û¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬ÁÔÀä£³£×£Á£Ù¥¿¥Ã¥°¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ÎËö¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥²¡¼¥¸¤ËÇÔÀï¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬¼çºË¤¹¤ëÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Ö£Ä£Å£Á£Ô£È¡¡£Ö£Å£Ç£Á£Ó¡¡£É£Î£Ö£É£Ô£Á£Ã£É£Ï£Î£Á£Ì¡×¡ÊÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬ÊÆ¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥²¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï³ëÀ¾½ã¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡õ»³²¼¤ê¤Ê¡¢¥²¡¼¥¸¡õ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥â¥ó¥È¤È£³£×£Á£Ù¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ë·Ö¸÷Åô¡¢Í»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥É¡¢¥¬¥é¥¹¥Ü¡¼¥É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ»î¹ç³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦Í¿ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥³¥¢Àï»Î¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÁÔÀä¤Ê»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬»³²¼¡¢³ëÀ¾¤¬ÃÝÅÄ¤ÎÂÎ¤Ë·Ö¸÷Åô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥åÆ±»þÈ¯¼Í¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥È¥ì¥â¥ó¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç³ëÀ¾¤ÈÃÝÅÄ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤¬¸ÉÎ©¡£¥È¥ì¥â¥ó¥È¤Î¶ú»É¤·¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡¢¥²¡¼¥¸¤Î¥É¥ê¥ë¡¦¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼£²Ï¢È¯¤òÍá¤Ó¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥²¡¼¥¸¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ËÎÏ¿Ô¤¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ë»¶¤Ã¤¿¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³ëÀ¾¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÍÑ°Õ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥¯¥½¤Ã¡ª¡×¤ÈÄÄ¼Õ¡£³ëÀ¾¤«¤é¡ÖÈô¹Ôµ¡·ù¤¤¤Î²¶¤Ã¤Á¤¬¥È¡¼¥¿¥ë£±£´»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¤«¤±¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÍè¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤â¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿¼Ú¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤ËÍè¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£Ã¯¤¬¤Ä¤±¤¿¤«ÃÎ¤é¤Í¤¨¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÎ¹¤Î½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤ó¤¹¤è¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡£¤³¤Ã¤«¤é¤Ã¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤Þ¤¿Íè¤ë¤«¤é¤Ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤í¤è¡¢¥È¥ì¥â¥ó¥È¡¢¥²¡¼¥¸¡£ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£