通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％と低水準が継続
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％と低水準が継続
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.70 5.83 5.03 6.91
1MO 7.72 5.89 6.09 6.86
3MO 8.26 6.00 6.79 6.98
6MO 8.66 6.13 7.33 7.26
9MO 8.86 6.31 7.69 7.49
1YR 8.98 6.51 7.94 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.29 9.64 6.74
1MO 7.16 9.44 6.85
3MO 7.75 9.54 7.15
6MO 8.36 9.60 7.37
9MO 8.73 9.66 7.56
1YR 8.91 9.69 7.72
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は６．７％と引き続き低水準で推移している。ドル円スポットは足元で159円台前半と、東京市場でみられた上値追いの動きが一服している。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
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1MO 7.72 5.89 6.09 6.86
3MO 8.26 6.00 6.79 6.98
6MO 8.66 6.13 7.33 7.26
9MO 8.86 6.31 7.69 7.49
1YR 8.98 6.51 7.94 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.75 9.54 7.15
6MO 8.36 9.60 7.37
9MO 8.73 9.66 7.56
1YR 8.91 9.69 7.72
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は６．７％と引き続き低水準で推移している。ドル円スポットは足元で159円台前半と、東京市場でみられた上値追いの動きが一服している。