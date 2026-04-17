通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間６．７％と低水準が継続

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.70　5.83　5.03　6.91
1MO　7.72　5.89　6.09　6.86
3MO　8.26　6.00　6.79　6.98
6MO　8.66　6.13　7.33　7.26
9MO　8.86　6.31　7.69　7.49
1YR　8.98　6.51　7.94　7.66

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.29　9.64　6.74
1MO　7.16　9.44　6.85
3MO　7.75　9.54　7.15
6MO　8.36　9.60　7.37
9MO　8.73　9.66　7.56
1YR　8.91　9.69　7.72
東京時間16:32現在　参考値

　ロンドン序盤、ドル円１週間は６．７％と引き続き低水準で推移している。ドル円スポットは足元で159円台前半と、東京市場でみられた上値追いの動きが一服している。