◇JABA日立市長杯選抜野球大会予選リーグ SUBARU1―0ミキハウス（2026年4月17日 日立製作所野球場）

SUBARUが接戦を制し、予選リーグ2連勝を飾った。先発した阿部博光投手（29）が8回を4安打無失点。虎の子の1点を守り抜いた。

「関西の強豪が相手ということで、ロースコアのゲームになると予想していました。調子も上がってきていたので、自分のピッチングをするだけでした」

切れの良い直球と多彩な変化球で、スコアボードに「0」を並べた。初回は先頭から2者連続三振で3者凡退という滑り出し。スライダー、カーブ、スクリューなど内外角、高低に狙い通り投げ続けた。7回に続いて、8回も得点圏に走者を背負ったが、「一つ、一つアウトを取るという気持ちでした」と慌てない。最後は2死一、二塁からカットボールで中飛に仕留め、ピンチを脱した。

佐久長聖（長野）、東洋大を経て、今季が入社8年目。厳しい世界を生き抜いてきた左腕の生命線は精密なコントロールだ。原点は長野県で過ごした少年時代の壁当て。「壁をストライクゾーンに見立てて、楽しく練習していました」。この日も無四球にまとめ、真価を発揮した。

「今年からスプリットとカットボールを投げ始めていますが、結構、使えるかなとは思っています」

飽くなき向上心を抱くからこそ、進歩がある。「今年のテーマはカムバックです」。昨年、苦しんだ経験を決してムダにはしない。

▼小川信監督 こういう展開を勝ちきれるようになってくると、どんどん、チーム力も上がってくると思う。非常に良いゲームだったと思います。（阿部は）最後まで行かせても良かったが、オープン戦も含めてああいうやり方でやってきたので、代えました。小澤もしっかり投げてくれたので自信にしてほしい。明日勝たないと決勝トーナメントに行けないので、しっかり戦います。