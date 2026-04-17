テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）が16日に放送され、お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が出演。他局の番組でタレントの伊集院光（58）を激怒させた“事件”について言い訳した。

この日はテーマを決めず、その場で話をつなぐ「立ちトーーク」。そのなかで出川哲朗（62）が伊藤について「人をイラつかせる天才」と称した。

伊藤は「なんちゅうことを言うんですか！」と慌てたが、ここから11日に放送されたテレビ東京の2時間特番「出川哲朗のプロ野球順位予想2026 リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」（後0・15）の収録現場について話が広がる。

両番組とも出演していたのは出川、伊藤に「アンガールズ」田中卓志（50）の3人。田中が「（伊藤が）ボケちゃって。もう一番ダメなやつ。そこで伊集院光さんにガチギレされて…」と収録を振り返ると伊集院が激怒したことについて「珍しいね」と驚きの声が上がった。

出川は伊藤について「距離感がダメで」とバッサリ。伊藤は「ノリになると思って。“全く知らないヤツが何言ってんだよ”って感じになるだろうなと思って言ったんですけど」と言い訳した。

田中は以前その番組で伊藤に助けられたことがあり、「俺はいいんすよ。伊集院さんはダメでしょ！」とたしなめたが、伊藤は伊集院の激怒っぷりを「ほんとに信じられないぐらい怖かったです」とシュンとしていた。

「出川哲朗のプロ野球順位予想」はヤクルトファンの出川がMCを務め、プロ野球12球団のファンであるおじさんたちが集まって愛するチームの戦力分析などについて楽しくトークする恒例特番。だが、DeNAファンとして出演した伊藤の不勉強ぶりに日本ハムファン歴50年超を誇る伊集院が激怒した。

伊藤がDeNAの先発ローテーションについて初戦から（1）東克樹（2）デュプランティエ（3）小園健太（4）東克樹（5）デュプランティエ（6）藤浪晋太郎――とあり得ない予想をプレゼン。

伊集院がふざけた内容にクレームを付けると、伊藤は「俺が伊集院さんにこんなこと言う日来ると思わなかったですけど、あなたに藤浪の何が分かるっていうんですか！」とまさかの逆ギレで返し、これに伊集院が「いやいや。じゃあ、じゃあ！お前に野球の何が分かるんだ！！！」と激怒。「俺、マネジャーに“これ以上、伊藤が出るんなら俺は出ない”って言った」と宣言するまでの“事件”に発展していた。