三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が17日、自身のSNSで現役引退を表明しました。

ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得したりくりゅうペアはこの日に2人そろって引退を発表。過去にオリンピック後の会見で今後のことについて聞かれると、木原選手は「オリンピックが終わってから本当に忙しくて、正直なところ本当にわからないですというのが僕たちのお答えになってしまいます」と今後の見通しは分からないとコメント。

続いて三浦選手は「今後はまだ分からないですけど、木原選手が引退するときは私も一緒に引退するときだと以前お話しさせていただいて、私が違う人と組んで続けることは絶対無いです」と語っていました。

オリンピックの時から多くの人が2人の関係性について気になっていることもあり、「りくりゅうのお二人は見ようによっては色々な関係に見え、仲のいいきょうだい、友人関係、夫婦漫才にもみえる。一体何が正解ですか？」と会見で質問されたときには「一緒にいて当たり前ですし、ケンカもすごいしますし、家族みたいになっています」とし、最後は木原選手が「あとはご想像にお任せします(笑)」と締めくくりました。

りくりゅうペアは引退後、2人で新しいことに挑戦するとコメントしています。