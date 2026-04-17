“時代にハマった男”永野が芸人妻の悩み解決 ひつじねいり松村の関西弁は「ずっと嫌。誰も幸せになってない」
19日放送のABEMAバラエティー『チャンスの時間』#358（毎週日曜 後11：00）では、番組のご意見番ポジションを担う“時代にハマった男”永野が、芸人の“奥様”たちと電話で悩み相談を行い、解決へと導く企画「永野の人の嫁と話したい」第3弾を放送する。
【番組カット】りなぴっぴに結婚について占ってもらうカーネーション吉田
今回はお笑いコンビ・ひつじねいりの松村祥雄の妻と、わらふぢなるおの口笛なるおの妻が電話出演。最初の相談では、松村が「上京して最初に住んだ街の居酒屋の店員さんだった。一目惚れして、その場でナンパした」と語る妻・ゆりさんが、「プライベートではもっと自然な大阪弁で…」と松村の“関西弁の強さ”に違和感を感じているという悩みを打ち明けた。
「わざとらしい。キャラのために無理していないかと心配」と、どんどん強まっていく夫の関西弁に戸惑いを感じているという妻の本音に、永野は「なんで？」と松村に疑問をぶつける「奥さんも嫌がってるし、うちらもずっと嫌だし」「誰も幸せになってない」と言い放ち、問題の本質に鋭く切り込む。
さらに、ひつじねいりの漫才を実際に検証しながら、松村のスタイルを徹底分析。しかし、思わぬ方向へと展開する永野の“改善案”に、漫才はカオス化していく。果たして松村の妻・ゆりさんの悩みは解決できるのか。
続いて、口笛なるおの妻からは「サンドウィッチマンさんに見切りをつけられたら…」と、芸人としての将来への不安を吐露。永野は現在のなるおの仕事状況などを詳しく聞き、思いもよらぬ方向性を提示する。千鳥も加わりヒートアップしていく議論に、なるおは「なんでどんどん話進んでるんですか!?」とパニック状態に…。
番組の後半では、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」も放送。今回はお笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣が相談者として「36歳なんですけど、結婚したいなと思っておりまして…」とずばり“婚期”を占ってほしいと相談する。
コンパなど精力的に活動し、結婚への強い思いを口にする吉田だったが、運勢を占ったりなぴっぴから衝撃的な言葉が飛び出す。スタジオは思わぬ緊張感に包まれるなか、さらにりなぴっぴが導き出す“相性の良い男性像”に、スタジオは大きく揺れる展開に。果たして吉田に訪れる“運命の出会い”とは。
【番組カット】りなぴっぴに結婚について占ってもらうカーネーション吉田
今回はお笑いコンビ・ひつじねいりの松村祥雄の妻と、わらふぢなるおの口笛なるおの妻が電話出演。最初の相談では、松村が「上京して最初に住んだ街の居酒屋の店員さんだった。一目惚れして、その場でナンパした」と語る妻・ゆりさんが、「プライベートではもっと自然な大阪弁で…」と松村の“関西弁の強さ”に違和感を感じているという悩みを打ち明けた。
さらに、ひつじねいりの漫才を実際に検証しながら、松村のスタイルを徹底分析。しかし、思わぬ方向へと展開する永野の“改善案”に、漫才はカオス化していく。果たして松村の妻・ゆりさんの悩みは解決できるのか。
続いて、口笛なるおの妻からは「サンドウィッチマンさんに見切りをつけられたら…」と、芸人としての将来への不安を吐露。永野は現在のなるおの仕事状況などを詳しく聞き、思いもよらぬ方向性を提示する。千鳥も加わりヒートアップしていく議論に、なるおは「なんでどんどん話進んでるんですか!?」とパニック状態に…。
番組の後半では、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが芸能人をタロットで占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」も放送。今回はお笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣が相談者として「36歳なんですけど、結婚したいなと思っておりまして…」とずばり“婚期”を占ってほしいと相談する。
コンパなど精力的に活動し、結婚への強い思いを口にする吉田だったが、運勢を占ったりなぴっぴから衝撃的な言葉が飛び出す。スタジオは思わぬ緊張感に包まれるなか、さらにりなぴっぴが導き出す“相性の良い男性像”に、スタジオは大きく揺れる展開に。果たして吉田に訪れる“運命の出会い”とは。