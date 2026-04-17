現地17日に敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、オリオールズから右腕チェイス・マクダーモット投手をトレードで獲得したと公式発表した。交換要員は20歳の右腕アクセル・ペレス投手。同地区ロッキーズとの4連戦を前に戦力整備を進めた。

27歳のマクダーモットは2021年のドラフトで、全体132位でアストロズに指名され入団。22年にオリオールズに移籍した。24年にメジャーデビュー。昨年は4試合に登板し0勝1敗で防御率は15.58だった。マイナーでは6年間で通算奪三振率12.50をマーク。11日（同12日）にDFA（事実上の戦力外）されていた。

ペレスはドミニカ共和国出身の20歳右腕。24年にドジャースと契約。昨季はルーキーリーグで10試合に登板し、防御率は5.48だった。

米ファンからは「興味深い。ドジャースマジックで彼は良い選手になるかも（笑）」「マーク・プライアー（投手コーチ）のプロジェクトだな」「なぜドジャースとトレードするんだ。やめろ。彼らは他球団フロントよりもずっと賢いんだから」などの声が上がった。

17日（同18日）の一戦では、ロッキーズの菅野智之投手が先発登板する。



（THE ANSWER編集部）