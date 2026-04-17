Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１８日、ホームでＪ３松本と対戦する。会場となるのは改修工事を終えた札幌厚別公園競技場。２０２３年７月１５日の新潟戦（０●１）以来、約３年ぶりに同会場で戦うことになる。

厚別区出身のＭＦ堀米悠斗（３１）は、プロ入り前から何度も会場へ足を運んできた。「あの辺でサッカーをやってる子は、あのスタジアムで試合を見てプロを目指したと思うし、自分がそうだったので」。思い通りに夢をかなえ、下部組織から２０１３年に札幌に加入。今季、１０年ぶりに復帰した。

昨季まで９年間、新潟に所属したが、３年前はけがで同行できなかった。自身にとっては前回札幌でプレーした、２０１６年１０月８日の水戸戦（１〇０）以来となる札幌厚別での戦い。「見に来てくれた人に対して何かを与えられる。そんな姿勢を見せられたら」。自身の子供時代と照らし合わせ、憧れになるようなプレーを見せていく。

クラブは１６日に創設３０周年を迎えた。記念日から迎える初試合に、堀米悠は一段と気持ちを高ぶらせる。「久々の厚別で特別な雰囲気になると思うし、３０周年後初というのもあるので。いろいろと節目が重なっているゲーム。そこにしっかりとこだわりを持って、どんな形であれ勝ち切ることが最大のミッション」と３試合ぶり白星で花を添えにいく。

開幕スタメンを勝ち取るも、第２節から４試合、出場機会がなかった。「最初はまずセオリーをしっかりと覚えなきゃいけなかったが、チームの雰囲気、やり方に慣れてきた。少しずつ、無意識にできるようになってきたから、頭を使える領域が増えて、より自分の色を出せるようになった」。第６節から先発復帰後には３連勝を飾るなど、絶対的戦力となってきた。より良いプレーを見せる状態は整ってきている。

チームの厚別区出身者にはＤＦ川原もいるが「（厚別競技場には）ちょっと俺の方が近いのかな」と堀米悠は笑った。“厚別に最も近い男”が、持ち味の闘志と運動量を存分に発揮した先に、最良の結果が見えてくる。（砂田 秀人）