今回の引退発表を受け、2人と親交がある愛知出身のプロフィギュアスケーター・鈴木明子さんに話を伺いました。

Q.りくりゅうペアの引退発表を聞いた気持ちは？

「本当にりくりゅうペアとしてよく頑張ってきて、そして歴史を作ったので、もう、本当にお疲れさまという気持ちです」

Q.「もっとやってほしかった」という気持ちは？

「正直、まだまだ選手として、2人が活躍する姿を見たい気持ちももちろんあるが、もうこれだけのことを成し遂げた彼らなので、本当に次のこれからの人生を応援したいという気持ちの方が強いです」

Q.りくりゅうペアは先輩から見てどんなペアでしたか？

「本当に出会うべくして、出会うべきタイミングに2人が出会い、手を取り合って、そして、日本のペアの歴史というものを作ったなと思っています。すごくお互いを信頼しあって、リンク以外の部分では、仲のいい。パートナーシップというところの、あり方でもあるなと感じながら、2人をいつも陰ながら応援していました」

Q.「やりきった気持ちでいっぱい、悔いはない」という言葉について？

「かっこいいですよね。それだけ人生を懸けて2人で挑んできた。オリンピックまでの道のりと、そこでつかんだ金メダル。これだけ日本で、フィギュアスケートのペアというものを、認知度をここまで上げる、功績というものはものすごく今後の日本のフィギュアスケートの未来にとって、とてつもなく大きなものを残してくれたなと思っています」

Q.「新しいことに挑戦…」今後の2人は？

「ぜひやりたいことを、ひとつひとつ叶えていってほしいなと思います。たくさんの人たちはまだまだ、彼らの演技で楽しませてくれると思っているので、健康とけがには気をつけて、長く滑ってほしいなと思っています」