Have a Nice Day!が、ニューアルバム 『CLOUD NINE』 を2026年4月17日（金）に配信リリースした。

『CLOUD NINE』は、Have a Nice Day!がこれまで鳴らしてきた“パーティー”という概念を、さらに深く、さらに広く更新したアルバムだ。ここで言うパーティーとは、単なる享楽ではない。雨にも風にも負けず、日々の矛盾や不安を抱えたまま、それでもなお踊り、歌い、生き延びるための場所のことだ。本作は、その感覚を10曲を通して立体的に描き出しているという。

アルバムは「雨にも負けず」で始まる。ヒップホップ的な低音と反復するフレーズが、現実の重さを受け止めながらも一歩ずつ前へ進もうとする意志を刻む。そこから「ドライブ」では、過去を置き去りにしながら“いまこの瞬間”へ向かう運動が描かれ、「ROCKSTEADY」「Summertime」では、夏と恋と祝祭のイメージがサイケデリックな高揚の中で広がっていく。中盤の「Come Together」はインストゥルメンタルでありながら、言葉を超えて人が集まり、同じグルーヴを共有するという本作の核心を象徴する。そして「スティルライフ」では、愛や哲学、音楽の力を信じること、いまこの瞬間を生きることの意味が、ダブステップ・ビートの上で静かに、しかし確信に満ちた言葉で語られる。さらに「血汐」「Wave」「Rollin’」では、都市の夜、祝祭、孤独、移動、そして生のエネルギーが、より身体的なリズムと共に描かれ、最終曲「prayer prayer」へと流れ込んでいく。

ジャンルを横断しながらも散漫になることなく、Have a Nice Day!というバンドの思想と温度で貫かれた『CLOUD NINE』。人間の愛や孤独を淡々と歌いながら、その足元では常にフロアが揺れている。2020年代の東京アンダーグラウンドから放たれる、新たなダンスミュージックのブルースに耳を傾けてほしい。

■ニューアルバム『CLOUD NINE』

2026年4月17日（金）配信スタート

https://big-up.style/AYLui82wBL 【収録曲】 雨にも負けずドライブROCKSTEADYSummertimeCome Togetherスティルライフ血汐WaveRollin’prayer prayer 雨にも負けずドライブROCKSTEADYSummertimeCome Togetherスティルライフ血汐WaveRollin’prayer prayer 【name your price（投げ銭システム）】

“CLOUD NINE”をBandcampにてname your price（投げ銭システム）でもリリースしています。

フリーダウンロード可。

1年間かけて集めた詩と音楽をシリアスとユーモアで組み立てました。

気に入った曲があったらあなたのパーティーでかけてください。

https://kilikilivilla.bandcamp.com/album/cloud-nine

◾️＜Have a Nice Day! Presents “CLOUD NINE” Release Party＞ 日程：2026年06月17日（水）東京・渋谷クアトロ

時間：OPEN 19:00 / START 19:30

料金：先行 3,700円 / 一般 4,500円 / 当日 5,500円 / 学生 1,800円 ▼チケット

・イープラス先行：2026年2月28日（土）10:00より

https://atom.eplus.jp/

・一般発売：2026年4月18日（土）10:00より