量子コンピュータという言葉を耳にする機会が増えた。その土台にある「量子力学」とは何か、そして、従来のコンピュータと何が根本的に違うのか。京都大学教授で量子コンピューティングを専門とし、『教養としての量子コンピュータ』（ダイヤモンド社）を著した藤井啓祐氏が、文藝春秋PLUSの番組に出演し、量子の世界をかみ砕いて語った。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】《「スパコンで数万年」が「数秒」に》“戦略17分野”に指定された「量子コンピュータ」とはあらためて何なのか？ 京大教授が語る“核心”

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月6日配信）

「目に見える世界」と「目に見えない世界」

古典物理学はボールを投げたときの軌道など、日常で目に見える現象を扱う。一方、量子力学は原子1個、電子1個といったナノメートルスケールの極微の世界を記述する物理学だ。藤井氏は「直感的に理解するのが難しい。いろいろな不思議な性質がある」としつつも、その歴史はすでに約100年に及ぶと説明する。1925年にハイゼンベルグが、翌1926年にはシュレーディンガーが量子力学を定式化した。



藤井啓祐氏

レーザーや半導体といった身近なテクノロジーにも量子力学は使われているが、「量子力学のさらに不思議な部分を直接引き出して使おうというのが、世界的に流行している量子技術」と藤井氏は位置づける。

波であり粒子でもある--二重スリット実験

量子の不思議さを端的に示すのが、二重スリット実験である。電子を1粒ずつ、2つの穴が開いた壁を通してスクリーンに向かって打つ。古典的な粒子であれば左か右、どちらか一方のスリットを通るはずだ。ところが実験結果には、波に特有の干渉縞が現れる。

藤井氏はこう語る。「干渉縞が現れるということは、1粒しかない電子が両方のスリットを通過していることになる。電子はこれまで空間の一点に確実に存在すると思われていたが、その考え方では説明がつかない」。電子は空間に波として広がり、伝搬し、干渉を生む。これが量子力学における「重ね合わせ」の核心である。

量子コンピュータとは何なのか？

では、この量子力学の性質がコンピュータとどうつながるのか。従来のコンピュータは情報を0と1の二進数で表し、その掛け算や足し算を高速に大量処理している。だが「計算をする際に0と1の掛け算や足し算しか使ってはいけない、というルールは本来ない」と藤井氏は指摘する。

量子力学の重ね合わせを情報に応用すれば、「0でもあり1でもある」状態、量子ビットを扱える。量子ビットに対しては、従来の演算にはない「量子力学で許された、より一般的な計算」が可能になる。藤井氏は「計算の原理を根本的に改め、作り直すのが量子コンピュータの役割」と述べた。

「スパコンで数万年」が「数秒」に

2019年にGoogleが発表した「量子超越」では、スーパーコンピュータで数万年かかる問題を量子コンピュータが高速で解いた。

藤井氏は「量子コンピュータにとって得意な問題であれば、スーパーコンピュータよりも圧倒的に高速。スーパーコンピュータで何万年、何十万年とかかる問題が、数秒で解ける時代になっている」と語る。ただし万能ではなく、「何でもかんでも速くしてくれるというわけではない」とも付け加えた。

計算の原理そのものを書き換えるからこそ、従来のコンピュータでは手の届かない問題で、量子コンピュータの真価が発揮される。

〈「2040年に14兆円」は本当か？ 京大・藤井啓祐教授が語る「量子テクノロジー市場」のポテンシャル《戦略17分野に指定》〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）