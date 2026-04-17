限定特典で楽しむ春の買い物！ HOWMORE LIVING 3rd Anniversary Event

記事ポイント HOWMORE LIVING丸ビル店の3周年記念フェアが店舗と公式Web Storeで始まります。HOWMORE LIVINGの母の日向け限定ギフトセットが数量限定で登場します。HOWMORE LIVINGの公式LINE開設でクーポン配布と新ポイントサービスが始まります。 HOWMORE LIVING丸ビル店の3周年記念フェアが店舗と公式Web Storeで始まります。HOWMORE LIVINGの母の日向け限定ギフトセットが数量限定で登場します。HOWMORE LIVINGの公式LINE開設でクーポン配布と新ポイントサービスが始まります。

HOWMORE LIVING丸ビル店の3周年を記念したイベントが始まります。

HOWMORE LIVINGの記念フェアは、買い物特典や母の日ギフト、LINE限定特典までまとめて楽しめる内容です。

HOWMORE LIVINGの店舗と公式Web Storeで使える情報を中心に紹介します。

HOWMORE LIVING「3rd Anniversary Event」

開催期間：2026年4月17日(金)〜5月31日(日)開催場所：HOWMORE LIVING 丸ビル店、蔵前本店、公式Web Store購入特典：5,000円(税込)以上の購入でオリジナル牛乳パックメモパッドをプレゼント特典：数量限定

HOWMORE LIVINGの3周年記念フェアは、丸ビル店の開業3周年にあわせて開催します。

HOWMORE LIVINGのイベントは、環境や暮らしに寄り添うアイテムとあわせて限定特典も受け取れる機会です。

来店特典

対象条件：5,000円(税込)以上の購入対象店舗：蔵前本店、丸ビル店、公式Web Store特典内容：HOWMORE LIVINGロゴ入り牛乳パックメモパッド仕様：200枚綴り

オリジナル牛乳パックメモパッドは、再生紙を使った環境配慮型の記念ノベルティです。

オリジナル牛乳パックメモパッドは、日常使いから仕事まで使いやすい大容量仕様です。

商品基準

選定基準数：12項目主な基準：ウェルビーイング、社会支援、自然環境保護、サステナブル、再利用主な基準：動物実験非実施、フェアトレード、安全基準クリア、地方応援、ハンドメイド主な基準：ナチュラル、オーガニック

HOWMORE LIVINGの商品選定基準は、環境負荷や安全性、作り手の背景まで含めて商品を選ぶ姿勢を示します。

HOWMORE LIVINGの基準は、暮らしに取り入れやすい持続可能な選択を支える目印になります。

母の日ギフト

母の日特別ギフトセットは、店舗限定かつ数量限定で販売します。

母の日特別ギフトセットは、上質な美容アイテムを組み合わせて贈り物にも自分用にも選びやすい内容です。

商品名：白翡翠カッサ＆マッサージローラー & SEVIN London Face, Body & Hair Oil 100ml販売価格：14,000円(税込)販売形態：店舗・数量限定

母の日特別ギフトセットは、美容ケアと保湿ケアを一度に楽しめる組み合わせです。

白翡翠カッサ＆マッサージローラーセットは、顔や身体をやさしくほぐしながらケアできる美容アイテムです。

白翡翠カッサ＆マッサージローラーセットは、オイルや美容液とあわせて使いやすい点も魅力です。

商品名：SEVIN London Porcelain White Face, Body & Hair Oil 100ml内容量：100ml香り：Porcelain Whiteを含む全4種別セット価格：白翡翠カッサプレートセット 12,000円(税込)別セット価格：白翡翠マッサージローラーセット 12,800円(税込)

SEVIN Londonのオイルは、植物由来オイルを配合した軽やかな使い心地で肌と髪にうるおいを与えます。

SEVIN Londonのオイルは、フローラル調の香りも選ぶ楽しさにつながります。

SEVIN London

SEVIN Londonは、キプロスの自然とロンドンのミニマルな美学を掛け合わせたライフスタイルブランドです。

SEVIN Londonは、天然由来成分やサステナブルな素材を取り入れたものづくりを展開します。

SEVIN London Bath Oilは、自宅でスパのようなバスタイムを楽しめるアロマティックなケアアイテムです。

SEVIN London Bath Oilは、乾燥しやすい肌にうるおいを与えながら香りも楽しめます。

SEVIN London SCENTED CANDLEは、ソイワックスをベースにした植物由来のキャンドルです。

SEVIN London SCENTED CANDLEは、4種類の香りと造形性の高いデザインで空間演出まで楽しめます。

LINE特典

開始時期：2026年4月切り替え特典：10％OFFクーポン友だち追加特典：500円OFFクーポンサービス：公式LINEショップカード、VIPカード制度

HOWMORE LIVINGの公式LINEアカウントは、紙のポイントカードに代わる新しいショップカードサービスを始めます。

HOWMORE LIVINGの公式LINEアカウントは、クーポン配布に加えて来店や購入でポイントが貯まる仕組みも使えます。

春イベント

イベント名：HOWMORE LIVING Archive Market Vol.1 Spring 2026 ― Baby & Kidsとの暮らし開催期間：2026年4月24日(金)〜4月30日(木)開催場所：東京都台東区蔵前3丁目15-2 海保ビル1F内容：ベビー＆キッズ向けアーカイブアイテム販売割引率：最大70％OFF特典：公式LINEショップカードWポイント

Archive Market Vol.1は、ベビー＆キッズ向けの人気ブランドを特別価格で購入できる春イベントです。

Archive Market Vol.1は、蔵前本店の立ち寄りとあわせて楽しみやすい期間限定企画です。

展開ブランド

Konges Slojdは、オーガニックコットンやリサイクル素材を使った北欧デザインのブランドです。

Konges Slojdは、美しさと耐久性、安全性をそなえたベビー＆キッズアイテムを展開します。

nobodinozは、バルセロナ発の独創的なデザインと高品質を両立したライフスタイルブランドです。

nobodinozは、環境配慮素材を使いながら家具までそろう幅広いラインアップが魅力です。

店舗情報

HOWMORE LIVINGは、自然や環境に配慮したアイテムを通じて日常に寄り添うライフスタイル提案を続けます。

HOWMORE LIVINGは、大人も子どもも楽しめる商品をそろえたショップとして買い物時間そのものも心地よく彩ります。

店舗名：HOWMORE LIVING蔵前本店住所：東京都台東区蔵前3-22-7電話番号：03-5846-9797

HOWMORE LIVING蔵前本店は、ブランドの世界観をじっくり楽しみたい人に立ち寄りやすい店舗です。

店舗名：HOWMORE LIVING丸ビル店住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル4F電話番号：03-6665-9995

HOWMORE LIVING丸ビル店は、丸の内エリアで立ち寄りやすくギフト選びにも使いやすい店舗です。

HOWMORE LIVINGの3周年企画は、記念特典と限定ギフト、LINE特典までまとめて体験できます。

HOWMORE LIVINGの春イベントは、店舗ごとの魅力とオンラインの便利さをあわせて楽しめる内容です。

HOWMORE LIVINGの心地よい暮らしを提案する3周年フェアの紹介でした。

よくある質問

Q. HOWMORE LIVINGの3周年記念フェアはどこで開催していますか？

A. HOWMORE LIVINGの3周年記念フェアは、丸ビル店と蔵前本店、公式Web Storeで開催しています。

5,000円（税込）以上の購入で限定メモパッドを受け取れる点も注目です。

Q. HOWMORE LIVINGの公式LINEではどんな特典がありますか？

A. HOWMORE LIVINGの公式LINEでは、切り替え特典の10％OFFクーポンと友だち追加特典の500円OFFクーポンを配布しています。

来店や購入でポイントが貯まる新ショップカードも使えます。

Q. HOWMORE LIVINGの母の日ギフトセットにはどんな商品がありますか？

A. HOWMORE LIVINGの母の日ギフトセットには、白翡翠のカッサやマッサージローラー、SEVIN Londonのオイルを組み合わせた商品があります。

価格は12,000円（税込）から14,000円（税込）です。

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