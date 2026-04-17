愛犬旅の記念撮影スポット！ 東武ワールドスクウェア わんちゃん同伴記念フォトスポット

記事ポイント 東武ワールドスクウェアがわんちゃん同伴来園3万人突破を記念したフォトスポットを設置します。フォトスポットはウェルカムスクウェアで記念撮影を楽しめます。東武ワールドスクウェアは新デザインのオリジナルステッカーも配布します。 東武ワールドスクウェアがわんちゃん同伴来園3万人突破を記念したフォトスポットを設置します。フォトスポットはウェルカムスクウェアで記念撮影を楽しめます。東武ワールドスクウェアは新デザインのオリジナルステッカーも配布します。

東武ワールドスクウェアは、わんちゃん同伴での来園者数が累計3万人に達したことを記念したフォトスポットを設置します。

東武ワールドスクウェアは、愛犬とのおでかけの思い出を残しやすい新たな撮影スポットを用意します。

東武ワールドスクウェア「わんちゃん同伴記念フォトスポット」

設置日：2026年4月17日設置場所：ウェルカムスクウェア内容：わんちゃんキャラクター「ジャーニー」デザインのフォトスポット

フォトスポットは、来園の記念写真を華やかに残せるデザインです。

ジャーニーをあしらった演出は、愛犬との特別な一枚を撮りたい人にぴったりです。

来園特典

配布対象：わんちゃんと来園した来園者特典：オリジナルステッカーデザイン更新時期：毎年4月

オリジナルステッカーは、毎年4月に新しいデザインへ切り替わる来園特典です。

2026年版は、愛犬との来園記念を形に残したい人にうれしいアイテムです。

園内で楽しめる風景

ヨーロッパゾーンは、異国感のある景観の中で愛犬との散策を楽しめるエリアです。

エジプトゾーンは、旅行気分を味わいながら写真撮影を楽しめるスポットです。

東武ワールドスクウェアは、2024年4月から「WORLDog！ふれんどりー」として通年でわんちゃん同伴入園を実施しています。

東武ワールドスクウェアは、カフェ同伴入店や休憩スペース新設など、愛犬と過ごしやすい環境づくりを広げています。

東武ワールドスクウェアは、わんちゃん同伴来園1万人を2024年12月21日、2万人を2025年8月25日、3万人を2026年3月24日に達成しています。

東武ワールドスクウェアは、愛犬と一緒に世界一周気分を楽しみたい人にうれしいおでかけ先です。

東武ワールドスクウェアのわんちゃん同伴記念フォトスポットの紹介でした。

よくある質問

Q. フォトスポットはどこに設置されていますか？

A. フォトスポットは、東武ワールドスクウェア内のウェルカムスクウェアに設置されています。

来園記念の撮影を楽しみたい人は、入園後に立ち寄って利用できます。

Q. わんちゃんと来園するとどんな特典がありますか？

A. わんちゃんと一緒に来園した人には、毎年4月に新デザインへ切り替わるオリジナルステッカーがプレゼントされます。

来園の思い出を持ち帰れる特典です。

Q. 東武ワールドスクウェアは愛犬と過ごしやすい施設ですか？

A. 東武ワールドスクウェアは、通年同伴入園に加え、カフェ同伴入店や休憩スペースの整備も進めています。

愛犬とのおでかけを楽しみやすい環境がそろっています。

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