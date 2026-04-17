ゴーちゃん。15周年×ポムポムプリン30周年 “おしりあい”コラボ始動、限定カフェ＆イベントも
テレビ朝日のマスコットキャラクター・パンダ王子の「ゴーちゃん。」15周年と、ポムポムプリン30周年を記念したコラボレーションが発表された。ダブルアニバーサリーを祝う特別企画として、“おしりあい”をテーマにしたビジュアルや限定メニュー、イベントが展開される。
【画像】もう一つのコラボビジュアル、コラボメニューなど
今回公開されたビジュアルでは、ゴーちゃん。とポムポムプリンが“おしり”をくっつけたユニークな姿を披露。お互いに“推し合うお友だち”「推しり合い」をいっぱい増やしていく「いっしょに おしりあいしよ♪」を合言葉に、ファン同士のつながりを広げる企画となっている。
さらに、ゴーちゃん。が「ゴーエクスパンダ星」から地球にやって来て15回目となるゴーちゃん。のお誕生日――2026年5月5日を記念して、テレビ朝日1Fアトリウムにある「EX GARDEN CAFE」では4月29日〜5月31日までゴーちゃん。おしりあい限定コラボメニューを展開。いちごムースやマンゴーヨーグルト、ラテ、ココアなど、両キャラクターをモチーフにしたフォトジェニックなメニューがそろう。
誕生日当日には、東京・有明のTOKYO DREAM PARK（6階のDREAM TERRACE）と六本木のテレビ朝日本社で「おしりあいグリーティング」を開催。ゴーちゃん。とポムポムプリンと写真撮影ができる。来場者にはコラボスペシャルシール（数量限定）が配布される。有明会場の入場には「テレ朝チケット」にて整理券への事前応募が必要（26日まで受け付け、28日に当落発表）。六本木会場は当日午後2時30分から会場にて先着25組に整理券を配布する。
【画像】もう一つのコラボビジュアル、コラボメニューなど
今回公開されたビジュアルでは、ゴーちゃん。とポムポムプリンが“おしり”をくっつけたユニークな姿を披露。お互いに“推し合うお友だち”「推しり合い」をいっぱい増やしていく「いっしょに おしりあいしよ♪」を合言葉に、ファン同士のつながりを広げる企画となっている。
誕生日当日には、東京・有明のTOKYO DREAM PARK（6階のDREAM TERRACE）と六本木のテレビ朝日本社で「おしりあいグリーティング」を開催。ゴーちゃん。とポムポムプリンと写真撮影ができる。来場者にはコラボスペシャルシール（数量限定）が配布される。有明会場の入場には「テレ朝チケット」にて整理券への事前応募が必要（26日まで受け付け、28日に当落発表）。六本木会場は当日午後2時30分から会場にて先着25組に整理券を配布する。