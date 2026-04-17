プロボクシングWBC世界バンタム級4位の井岡一翔選手が17日、5月2日に東京ドームで行われる王者・井上拓真選手とのタイトルマッチに向けた公開練習を行いました。

井岡選手にとってはスーパーフライ級からバンタム級に転向して2戦目となるこの試合。勝てば日本人初の5階級制覇達成となります。この日は、シャドーボクシングとスティックミット打ちを1ラウンドずつ報道陣に公開しました。

その大事な一戦を約2週間後に控え、井岡選手は「ここまでチームといいトレーニングができて、いい仕上がり」と調整順調をアピール。会場は東京ドーム、日本人初の偉業がかかった試合とあって「かけている思いや注目度が高い試合。いつも以上に、高まる気持ち、大きい気持ちがあるので、気合いが入っているというのか、気持ちを高くもっています」と心境を明かしました。

ここまで既に100ラウンドのスパーリングをこなし、なれないバンタム級での対戦ともあり、フィジカルのトレーニングを増やしたことも言及。「いままでやってこなかったことをやることが突破口の1つ。自分の中でそれがよいと思うから、優先にやった」と述べ、井上拓真選手の対策も練りつつも、これからは質をあげることに照準を絞るとし「どんな展開になっても崩れず、自分の展開に持って行けるように。戦略はあるが、勝つことしか考えていない」と自信をのぞかせました。