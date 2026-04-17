能登の景勝地・巌門を巡る遊覧船で流れる「音声ガイド」。制作したのは、地元・石川県の志賀高校の生徒たちです。17日、開かれたお披露目会の様子を取材しました。

実際の音声ガイド「能登金剛遊覧船をご利用いただきありがとうございます。福浦港まで約20分間の音声ガイドは志賀高校の生徒が担当します」「お願いします」

能登の美しい海岸の景色をめぐる石川県志賀町の遊覧船で、17日から音声ガイドの担当をする志賀高校の3年生たち。

お披露目会が開かれた17日、遊覧船の案内所前には、少し緊張した面持ちの生徒たちの姿がありました。

生徒たちの初々しい語りが新鮮に

そして、午前10時すぎ、高校生と地元の関係者を乗せた遊覧船が出航します。

音声ガイド「私たちのふるさと志賀町を紹介していくよ」「それでは、行ってらっしゃい」

船内に流れる生徒たちの初々しい語り口。

能登金剛を代表する「巌門」など見所を次々、解説していきます。

乗船した女子生徒「きれいやね」

ガイドには岩のりなど、地域の特産品についての解説も。

実際の音声ガイド「セメント塗りの場所が見えますか？あそこでは、冬に岩のりがとれるんだそうです！。私たちもこの海苔を食べてみました！」

「恥ずかしかった」「志賀町の観光客が一人でも増えたらいいなと」

およそ20分の遊覧コースはあっという間に終了。

船が港に戻ると、船内には拍手が響きました。

お披露目会を終えた、高校生の感想はー？

高校生「めっちゃくちゃ恥ずかしかったです」「でも、これで志賀町の観光客がひとりでも増えたらいいなと思います」

さっそく、音声ガイドを聞いたお客さんはー。

観光客「よかったです。気持ちよくって」「高校生たちの声もほがらかで」

評判は上々のようです。

自分たちの言葉で、故郷の魅力を発信する高校生たち。

その真っすぐな思いが、能登の海に新しい風を吹き込みます。

音声ガイド「今日は遊覧船をご利用いただきありがとうございました。」「また、会おうね〜」