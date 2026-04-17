サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。緊張のほぐし方を明かす場面があった。

中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」の会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。

ゲストの「timelesz」松島聡はスタジオから「試合前、試合終わったとき、試合前の表彰式とか緊張する場所が多いと思うんですけれども、緊張のほぐし方をぜひお教えいただきたいです」と質問した。

中田氏は「緊張はゼロじゃないですけれども、緊張していいことはまずないので。なので試合前とか結構寝ているときもあったり、音楽聴いていたり、集中はしますけど、緊張はしないようにしていましたね」と振り返った。

松島が「寝ることが一番ですか」と確認すると、「寝るのはいいですねえ」「控室とかでは寝ていたりしましたね」と中田氏。

松島は「ありがとうございます。参考にさせていただきます」と感謝していた。