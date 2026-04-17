ジャーナリストの鈴木エイト氏が１７日、文化放送のラジオ番組「長野智子アップデート」に出演。高市早苗首相の情報発信について私見を述べた。

番組では高市首相が国が備蓄している医療用手袋５０００万枚を５月から放出すると表明したニュースを紹介。中東情勢の悪化により、地域の診療所などから医療用手袋の供給を不安視する声が上がっており、懸念の解消を目指す。

これらの政府の対応についてコメントを求められた鈴木氏は「非常に発信が遅い」と指摘し、「高市総理もちゃんとした記者会見開いて、いろんなメディアの取材を受けるっていうよりは、Ｘで一方的に投稿するっていう状況が続いているんですよね。だから政府の発表についてどうなのか、ちゃんと聞きたいっていうところに関しては、一方通行がすごく多い」と批判した。

続いて「こういう形で何か発信があって『そういうふうに指示をした』『こういうふうになってるから大丈夫です』と言うが、『じゃあそれは実際どうなんですか？』っていうやり取りを通して、やっと国民が納得するっていうプロセスがある。だが、そこがあまりにも一方通行過ぎてるんじゃないかな？っていう懸念はありますよね」と感想を述べた。

これにメインパーソナリティーの長野智子も「いや、本当にそうです。最近、世界中そうですけど、トップリーダーがＸで一方的に発信して、それに振り回されるっていう状況が続いている」と同意。鈴木氏は「トランプ（米大統領）もＳＮＳの発信がメインなんですけど、一応記者からの質問は受け付けてるんですよね。高市さんの場合、それすらもしていないので。先日会見開きましたけれども、直前に会見を発表して、フリーランスだったり、メディアは参加できないような状況だった。なので、情報の発信っていう点でもかなり危うさは感じますよね」と警鐘を鳴らした。