【略語クイズ】「デジタルモンスター」の略語は？20代の人は即答してほしい！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「デジタルモンスター」の略語は？

「デジタルモンスター」の略語はなんでしょうか？ ヒントは、携帯型液晶玩具として誕生していますよ。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「デジモン」でした！ デジモンは、携帯型液晶玩具『デジタルモンスター』として1997年に誕生し、その後、シリーズを通してアニメやコミック作品として展開されました。 初のTVアニメ「デジモンアドベンチャー」は、1999年の放送開始から20年以上愛され続けています。 ちなみに、デジモンは携帯型育成玩具「たまごっち」の影響を受け、「戦うたまごっち」をコンセプトに開発されたそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジモンウェブ』

・『gamebiz』

ライター Ray WEB編集部