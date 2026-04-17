【略語クイズ】「デジタルモンスター」の略語は？20代の人は即答してほしい！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「デジタルモンスター」の略語は？
「デジタルモンスター」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、携帯型液晶玩具として誕生していますよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「デジモン」でした！
デジモンは、携帯型液晶玩具『デジタルモンスター』として1997年に誕生し、その後、シリーズを通してアニメやコミック作品として展開されました。
初のTVアニメ「デジモンアドベンチャー」は、1999年の放送開始から20年以上愛され続けています。
ちなみに、デジモンは携帯型育成玩具「たまごっち」の影響を受け、「戦うたまごっち」をコンセプトに開発されたそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジモンウェブ』
・『gamebiz』
ライター Ray WEB編集部