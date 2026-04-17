【漢字クイズ】「軍川」はなんて読む？“ぐんかわ”では読めない難読地名クイズ

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「軍川」はなんて読む？

「軍川」という漢字を見たことはありますか？ 北海道にある5文字の地名です。 いったい、「軍川」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いくさがわ」でした。

軍川は、北海道亀田郡七飯町に位置しています。 そんな軍川のある七飯町は、大沼国定公園をはじめとする自然景観が魅力のまち。 城岱牧場からは駒ヶ岳や函館山、大野平野を一望でき、のびやかな北海道らしい風景が広がります。 また、函館エリアにも近く、自然と観光の両方を楽しみやすいのも魅力のひとつですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『七飯町』

ライター Ray WEB編集部