男性不妊は最初の一歩で迷う　「何をすべきか分からない」情報不足が課題に

妊活において、男性側の関与が遅れがちになる構図が改めて浮かび上がった。医療法人社団マイクロ会が、妊活中または予定の男性236人を対象に実施した調査（2026年4月、インターネット調査）によると、最も見てみたい動画テーマは「男性不妊の主な原因」（45.3％）だった。さらに最もクリックしたくなる動画タイトルは「妊活中の男性は何を検査すべき？」で42.4％となっており、何をすればよいのか分からないという初期段階の迷いが顕著に表れている。

背景には、女性が産婦人科を起点に情報や医療へアクセスしやすいのに対し、男性には同様の導線が乏しい現状がある。調査でも、「精液検査で何が分かるか」（28.4％）や「精索静脈瘤と男性不妊の関係」（27.5％）といった基礎的な理解を求める声が続いた。治療法の詳細より前に、まず全体像を把握したいというニーズが強いことがうかがえる。

情報の入り口として存在感を増しているのが動画だ。調査では、視聴したい形式として「医師の解説動画」（25.0％）が最多となり、「初心者向けに基礎から説明」「誤解をはっきり否定」「結論から簡潔に」といった分かりやすさへの要求も上位に並んだ。専門性の高さよりも、判断の取っかかりとなる分かりやすい指針が求められている。

医師によるYouTubeチャンネルへの関心も高く、一定の興味を示した人は7割を超えた。動画は単なる情報収集手段ではなく、行動を起こす前段階の心理的なハードルを下げる役割を担っているとみられる。

男性不妊の代表的な原因の一つとされる精索静脈瘤は、一般男性の約15％、不妊症患者では約40％に認められるとされる。放置によるリスクも指摘される中で、早期の認知と判断が重要になるが、その入り口となる情報が十分に整理されていない現状が、今回の調査からは浮かび上がった。

妊活をめぐる情報環境は、依然として男女で差がある。男性にとっての最初の一歩をどう設計するか。その課題は、医療の提供体制だけでなく、情報発信のあり方にも及んでいる。