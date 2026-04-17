大型で強い台風4号 小笠原近海を北上へ 小笠原諸島は明日18日夜遅くまで高波警戒
大型で強い台風4号は、マリアナ諸島を北上中です。明日18日にかけて「強い」勢力で小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島にはすでに大しけとなり「波浪警報」が発表中です。明日18日夜遅くにかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。19日も高波の影響が続くでしょう。
大型で強い台風4号 マリアナ諸島を北上中
今日17日(金)午後3時現在、大型で強い台風4号はマリアナ諸島を時速15キロで北東へ進んでいます。中心気圧は965hPa、中心付近の最大風速は35m/sとなっています。
小笠原諸島では、すでに風が強まり、大しけとなっています。台風が接近するにつれて、さらに風と波が強まるでしょう。
波の予想(小笠原諸島)
小笠原諸島では、今夜から明日18日(土)夜遅くにかけて、うねりを伴って大しけとなるでしょう。
17日(金)に予想される波の高さ 小笠原諸島 6メートル うねりを伴う
18日(土)に予想される波の高さ 小笠原諸島 6メートル うねりを伴う
19日(日)に予想される波の高さ 小笠原諸島 5メートル うねりを伴う
小笠原諸島では、18日夜遅くにかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。海上海岸付近にはむやみに近づかないでください。
また、19日にかけても高波の影響が続く見込みで、引き続き、うねりを伴った高波に注意、警戒してください。