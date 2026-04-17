フランセ新商品♡爽やかれもん＆いちごのチュイールサンドが期間限定登場

夏を先取りする爽やかなスイーツが、洋菓子ブランド「フランセ」から登場♡軽やかなチュイールに果実の美味しさをぎゅっと閉じ込めた新作は、見た目の可愛さと上品な味わいを両立。期間限定＆限定店舗での販売という特別感も魅力です。手土産やご褒美スイーツとしても注目したい、今だけの贅沢な一品をご紹介します♪

爽やか果実のチュイールサンド

新登場の『果実をたのしむチュイールサンド』は、サクサク食感の軽やかなチュイールにフルーツの風味を閉じ込めた夏限定スイーツ。

■果実をたのしむチュイールサンドいちご

発酵バター※1といちごペーストを使用した生地に、あまおう苺※2パウダー入りチョコレートをサンド。華やかな香りと甘酸っぱさが上品に広がります。

■果実をたのしむチュイールサンドれもん

シチリア産れもん※3と発酵バター※1を使用した生地に、爽やかなれもんチョコをサンド。軽やかな酸味が心地よい味わいです。

※1バター中発酵バター91％使用※2いちご中あまおう苺32％使用※3れもん中シチリア産れもん35％使用

生ノースマン抹茶が期間限定で登場！上品な甘さとほろ苦さの贅沢スイーツ

ギフトにも嬉しい詰合せ展開

果実をたのしむチュイールサンド（れもん）

5個入 価格：1,188円(税込)

果実をたのしむチュイールサンド詰合せ（れもん・いちご）

価格：10個入 2,160円(税込)／16個入 3,456円(税込)

さらにフランセでは、人気の焼き菓子も豊富にラインナップ。

果実をたのしむサンドクッキー

6個入 価格：1,296円(税込)

■果実をたのしむサンドクッキー詰合せ

価格：10個入 2,160円(税込)／20個入 3,888円(税込)

果実をたのしむミルフィユ詰合せ

価格：8個入 1,620円(税込)／12個入 2,268円(税込)／16個入 3,024円(税込)／32個入 5,400円(税込)

レモンケーキ

価格：4個入 1,296円(税込)／6個入 1,944円(税込)／8個入 2,592円(税込)／12個入 3,888円(税込)

サイズ展開も豊富で、用途に合わせて選びやすいのも嬉しいポイントです。

限定店舗で出会える特別感

『チュイールサンド』は、東京ギフトパレット店やそごう横浜店など限られた店舗でのみ購入可能。期間限定＆数量限定のため、見つけたら早めのチェックがおすすめです。

販売開始：2026年4月24日（金）より順次発売

販売店舗：東京ギフトパレット店、そごう横浜店、エキュートエディション渋谷店、アトレ吉祥寺店、羽田空港第2ターミナルピア63番ゲート前店

夏にぴったりの爽やかスイーツ♡

フランセの新商品チュイールサンドは、軽やかな食感と果実のフレッシュな味わいが魅力の夏限定スイーツ。見た目の可愛らしさと上品な美味しさで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。今しか出会えない特別な味わいを、ぜひこの機会に楽しんでみてください♡季節を感じるひとときが、きっと心まで満たしてくれます♪