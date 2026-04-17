タレントJOY（41）が17日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、生涯忘れられない記憶について語った。

かつて仕事でハリウッドの大スターをインタビューしたことがあるという。「ディカプリオに会ったんですよ。仕事でですけど、インタビューさせてもらって。凄いですよ、ハリウッドスターのオーラ」。オスカー俳優レオナルド・ディカプリオであると実名を挙げた。

インタビュー後、ディカプリオから思わぬ言葉を掛けられたという。「ディカプリオが、俺から何か感じたんでしょうね。インタビューが終わった後に、“お前をハリウッドで待ってる”って言ったんです」。さらに「だから俺、今ディカプリオ待たせているんです」「15年くらい前から待たせてて、“あいつまだか？”ってなってると思う」などと明かし、笑わせた。

金曜MCのミッツ・マングローブからは「軽部（真一）さんも同じこと言われたみたいですよ」と笑わせたが、JOYは「あの目はマジでしたよ。レオナルドのあの目は」と主張した。

インタビューはJOYが英語で行ったという。しかし、「英語が下手なのが途中でバレて、通訳が入りました」と明かしていた。