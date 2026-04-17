ポンド売り一服、英国債の下落は小幅にとどまる＝ロンドン為替



ロンドン朝方に売りが先行したポンドだが、足元では下げ一服となっている。スターマー首相をめぐる政治不透明感で英国債に売り圧力が懸念されるなか、本日は小幅の動きにとどまっていることが、ポンドの買い戻しにつながっているようだ。英10年債利回り0.8ｂｐ上昇の4.852％と小幅の上昇で取引されている。



ポンドドルは1.3505付近を安値に、足元では1.3520台へと下げ渋っている。ポンド円は215.20台まで下落したあと、215.50付近へと反発。対ユーロでのポンド売りも一服。



GBP/USD 1.3521 GBP/JPY 215.45 EUR/GBP 0.8712

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