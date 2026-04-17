福井市の株式会社ふくいのデジタルが運営するスマートフォンアプリ「ふくアプリ」（会員22.3万人※2026年3月現在）は24日午前10時から、着地型（現地決済型・現地消費型）ふるさと納税機能を追加、サービスを開始する。

第一弾として、福井・勝山市へのふるさと納税に対応する。勝山市に「ふくアプリ」を通じて「ふるさと納税」をすると、返礼品として勝山市内の登録店舗ですぐに使える「ふくいはぴコイン」が受け取れる。

勝山市ふるさと納税ポイント（はぴコイン）は、勝山市外に住民票がある人が利用可能。勝山市に到着してからでも、スマホで寄付すればすぐにアプリでポイントが取得でき、その日からお食事や観光に使える。また、寄付はオンラインワンストップ申請対象となっている。

着地型ふるさと納税は、旅先や現地で、アプリを通じて寄付して域内で使えるデジタルポイントを返礼品として受け取り、すぐに飲食店や宿泊代、体験商品などの支払いに利用できるもの。従来の面倒な手続きや郵送物への待ち時間がなく、まちの魅力を直接体験しながら、地域経済の活性化にも貢献できる新たな観光振興モデルとして注目されている。