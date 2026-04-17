１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組がこの日、現役引退を表明したことを報じた。

２人で出場した２度目の五輪で、日本フィギュアスケート界に歴史を刻んだ「りくりゅう」。ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転劇は、日本中を感動の渦に巻き込んだ２人の決断について、コメンテーターで出演のタレント・ナジャ・グランディーバは「もう１回、演技を見せてほしいなというのは、すごく気持ちとしてはあるんですけど…」とまず発言。

「やっぱり本人さんたちが悔いがないとおっしゃってるから、そりゃ引退のタイミングとしては一番いい時なのかなとは思います」と続けた上で「演技も見たいですし、２人の仲の良さとか、『今日は私がお姉ちゃんです。いつもは木原さんの方がお兄ちゃんです』みたいな、そういう（この日出席の）園遊会でもそうでしたけど、あの仲の良さみたいなのは、さらにバラエティー番組とかで見せてもらいたいなって思いますね」と希望していた。