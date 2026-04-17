2026年4月17日（金）放送『兵動大樹のほわ～っとエエ感じ』にてゲストに芸人 代走みつくにさんが登場！

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ほわっとの前半からまるでパーソナリティーのように登場している代走みつくにさん。実はほわっとに出演するのはなんと３年ぶり！話は代走みつくにさんの趣味である妄想の路線図、駅便りを描いていることについて深掘り。

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一見、どこかの路線図のように見えるこのイラスト。実は全部架空の駅で作られた架空の路線図！名付けて『万波（まんなみ）急行電鉄』（略称：万急）。

手書きのイラストで描かれた万急だよりも毎月発行しており、これをなんと10年ほど続けている。

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3年前にほわっとで紹介したときから変わらない路線図で万急だよりを毎月欠かさず発行していたみつくにさん。

「実は自分と同じような妄想で時刻表を作ったり、路線図を作ってたりしてる人っているんですよ。それでホリプロの南田さんが発起人で展覧会やろうやって言って、ありがたいことに九州の鉄道博物館でこの万急だよりが飾られてました」と報告。

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宇野は「これでも月ごとに描いているじゃないですか。それはすぐ（ネタが）出てくるんですか？」と訊くと「いやそれは過去のバックナンバーを引っ張ってきてですね、10年の実績がありますんで。でもやっぱり他の話題にせなあかんなと思いつつも結局は似た内容にはなりますね。だから阪神さんや阪急さんの広報を頼りに見させてもらってちょっと参考に」と真剣に取り組んでいることを話した。

兵動はこの便りをつぶさに見つつ、みつくにさんの解説を聴きながら「面白いわ、こんなん聴きながらずっと酒呑めるやん」と絶賛した。

そんな代走みつくにさん、今年で芸歴30年を迎えるとともに、甲子園でのアルバイト生活が31年を迎える（！）ということで３回に渡る記念公演の第1回、代走みつくに30周ねん記ねんのねんのねんシリーズ第1のねん！『男代走甲子園、31年歩み』を2026年４月25日（土）に心斎橋角座にて開催。

イベント詳細→https://www.shochikugeino.co.jp/kadoza_event/160905/

芸歴よりも長い甲子園でのアルバイト生活の話の続きはradikoにて配信中！

ほか、前半の持論ラモのコーナーでは、みつくにさんと兵動さんのファストフードやチェーン店の出始めたころの思い出話も聴きどころ満載でお届け！