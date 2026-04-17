2月20日に始まった、秋田市の「食べてトクトク！最大20％戻ってくる！秋田市キャッシュレスキャンペーン！」が、予定より3週間以上も早く終了することになりました。



秋田市は、キャンペーンの還元額が予算の上限に達する見込みから4月26日に終了すると発表しました。



このキャンペーンは、秋田市内の飲食店に多くの人に足を運んでもらおうというもので、原材料の価格高騰の影響で売り上げが減少した飲食店の支援を目的に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して秋田市が実施しています。





参加している飲食店でキャッシュレス決済サービス（コード決済）を使って代金を支払うと、最大で20パーセントのポイント還元が受けられます。当初、キャンペーンは5月20日までの3か月間としていました。秋田市は早期終了について、多くの方の参加で想定より早いペースで利用が進み、還元額が予算上限に達する見込みになったためと説明しています。飲食店からは「売り上げが伸びた」という声も寄せられているということです。秋田市では「利用者の皆さんに感謝するとともに、まだ利用していない方にも残りの期間で利用していただきたい」と話しています。♢♢♢♢♢対象のキャッシュレス決済は、auPAY、d払い、楽天ペイ、AEON Pay、メルペイ、PayPayです。対象店舗やキャンペーンの詳細は、専用サイトで確認できます。

専用サイトはこちら。

また、コールセンターでも問い合わせを受け付けています。

0120-503-952（午前9:30～午後5:30）