チャーリーxcxが発案し自ら主演を務める映画『the moment／ザ・モーメント』が、6月5日より渋谷ホワイトシネクイントほか、全国の劇場で順次公開される。また、あわせて予告編およびポスタービジュアルも公開となった。

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本作は、映画スタジオA24とチャーリーxcxがタッグを組み、ビリー・アイリッシュらのMVを手がけてきたエイダン・ザミリが監督を務めたもの。アーティスト自身が物語の発案から参加し、主演／楽曲の両面で作品を牽引する、極めてパーソナルかつ実験的なプロジェクトとなっている。

本作では、2024年リリースのアルバム『BRAT』のヒットによる成功の直後を舞台に、トップスターとしての立場と、業界からの過剰な期待や圧力の間で揺れ動く姿を描く。“スターの賞味期限を延ばすには？”、“チャーリーのブラット・サマーの流行を、来年まで長引かせるためには？”といった音楽レーベルからの圧力や、マネージャーの曖昧な対応、移動時間に捻じ込まれるSNSのコメント投稿、“ティンカーベルのような衣装を着て、天井から吊る”、“造作物の中に入り、派手に点火される”などライブの演出をめぐる舞台監督との軋轢など、実際の業界人も驚かせる程の裏話が連発される。

また、“クールにきめたい”と言いながらも意志がブレ続ける大スター（主人公）を、チャーリーxcx自身が演じることで、リアルとフィクションの境目を曖昧にしていく斬新な作りとなっている。主人公の心をかき乱す“エンタメ業界のヴィラン”には、『センチメンタル・バリュー』で父親役を演じたステラン・スカルスガルドの長男 アレクサンダー・スカルスガルド、『グラン・ブルー』『パルプ・フィクション』のロザンナ・アークエット、カイリー・ジェンナーらが名を連ね、どのキャラクターも毎度最悪のシチュエーションで登場する。

さらに本作では『BRAT』の収録曲たちがと密接にリンクし、音楽と映像が一体となった“ライブ体験的”な映画表現を実現。従来の映画鑑賞の枠を超えた“刺激的体験”として提示される。

（文＝リアルサウンド編集部）