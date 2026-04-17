　17日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7943枚だった。うちプットの出来高が5439枚と、コールの2504枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の435枚（59円高230円）。コールの出来高トップは6万3000円の384枚（135円安225円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　62　　　 0　　　 1　　75000　
　　10　　　-1　　　 1　　72500　
　　65　　　-3　　　 3　　70000　
　 147　　　-5　　　 5　　69000　
　　87　　　-9　　　10　　68000　
　　84　　 -15　　　20　　67000　
　 107　　 -32　　　38　　66000　
　 337　　 -58　　　72　　65000　
　 181　　 -88　　 132　　64000　
　 384　　-135　　 225　　63000　
　　26　　　　　　 305　　62500　
　　22　　　　　　 335　　62375　
　 179　　-185　　 390　　62000　
　　 1　　 -75　　 445　　61875　
　　 3　　-275　　 405　　61750　
　　73　　-240　　 500　　61500　
　　 4　　-320　　 550　　61250　
　　 1　　+375　　 795　　61125　
　 309　　-285　　 635　　61000　
　　10　　 +30　　 730　　60875　
　　10　　-385　　 660　　60750　
　　15　　 -60　　 715　　60625　
　　77　　-360　　 790　　60500　
　　 1　　 +40　　 915　　60375　
　　 2　　-315　　 945　　60250　
　　95　　-360　　 945　　60000　　2290 　　+540　　　 3　
　　 1　　-300　　1180　　59750　
　　31　　-440　　1190　　59500　　1770 　　+270　　　 8　
　　 3　　-420　　1330　　59250　
　　　　　　　　　　　　　59125　　1595 　　　　　　　 1　
　 116　　-485　　1435　　59000　　1780 　　+480　　 142　
　　10　　-405　　1640　　58750　
　　22　　-430　　1815　　58500　　1500 　　+375　　 249　
　　　　　　　　　　　　　58250　　1450 　　+420　　 152　
　　 5　　-505　　2055　　58000　　1340 　　+390　　 374　
　　　　　　　　　　　　　57750　　1055 　　+155　　　 3　
　　 2　　-350　　2520　　57500　　1095 　　+275　　　53　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 955 　　+180　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 920 　　+170　　　12　
　　13　　-115　　2700　　57000　　1020 　　+300　　 157　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 860 　　+165　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 915 　　+255　　　30　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 760 　　-180　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 855 　　+245　　 275　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 825 　　 -20　　　 6　
　　 2　　　　　　3460　　56250　　 795 　　+220　　　14　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 610 　　　-5　　　 1　
　　 1　　-520　　3630　　56000　　 730 　　+205　　 171　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 595 　　-130　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 620 　　+165　　 112　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 520 　　 +90　　　 8　
　　 3　　-810　　4140　　55000　　 565 　　+170　　 231　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 480 　　+110　　　11　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 445 　　 +80　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 490 　　+140　　　26　
　　　　　　　　　　　　　54375　　 370 　　-105　　　35　
　　 1　　　　　　5110　　54250　　 350 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 415 　　+119　　 157　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 340 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 395 　　+120　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 355 　　+100　　　22　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 299 　　 -66　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 320 　　 -15　　　65　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 310 　　 +84　　 130　
　　 2　　　　　　6625　　52500　　 273 　　 +79　　　51　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 231 　　 +51　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 230 　　 +59　　 435　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 208 　　 +57　　　13　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 178 　　 +43　　　41　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 137 　　　+7　　　21　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 155 　　 +35　　　19　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 134 　　 +31　　 158　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 123 　　 +21　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 121 　　 +28　　　99　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　89 　　 -11　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 104 　　 +21　　 156　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　90 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　82 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　92 　　 +17　　　16　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　80 　　 +15　　 220　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　67 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　73 　　 +11　　　26　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　65 　　 +11　　　41　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　57 　　　+2　　　21　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　57 　　 +10　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　46 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　50 　　　+4　　　32　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　41 　　　 0　　　28　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　38 　　　-7　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　38 　　　 0　　　93　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　34 　　　-1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　31 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　33 　　　+1　　　34　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　28 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　31 　　　+4　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　25 　　　-1　　　44　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　21 　　　-1　　　78　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　20 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　19 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　18 　　　 0　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　17 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　15 　　　-1　　 363　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　16 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　14 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　14 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　11 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　10 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　11 　　　+1　　 187　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 8 　　　-1　　　99　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 7 　　　-1　　　31　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 6 　　　-1　　　77　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 6 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 6 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　 6 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 5 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 5 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　 5 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 5 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 4 　　　-1　　　12　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 3 　　　-1　　　24　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 3 　　　 0　　 147　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 3 　　　 0　　　17　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　-1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 2 　　　 0　　　34　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 2 　　　 0　　　54　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 2 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　 0　　　33　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　 107　

