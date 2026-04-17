　17日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1107枚だった。うちプットの出来高が987枚と、コールの120枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の132枚（185円高885円）。コールの出来高トップは6万2000円の19枚（210円安1200円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　 -19　　　39　　72500　
　　 2　　 -63　　　87　　70000　
　　 1　　 -29　　 148　　69000　
　　 1　　 -30　　 215　　68000　
　　10　　 -95　　 285　　67000　
　　12　　-120　　 360　　66000　
　　14　　-140　　 515　　65000　
　　 2　　-140　　 715　　64000　
　　 5　　-235　　 920　　63000　
　　 7　　　　　　 985　　62750　
　　 2　　+250　　1085　　62500　
　　 1　　　　　　1145　　62250　
　　19　　-210　　1200　　62000　
　　 1　　-120　　1325　　61750　
　　10　　-290　　1600　　61000　
　　18　　-490　　1860　　60000　
　　　　　　　　　　　　　59000　　2515 　　+340　　　 3　
　　10　　 +65　　3050　　58000　　2230 　　+450　　　12　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1620 　　+125　　　10　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1580 　　+225　　　26　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1490 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56125　　1390 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1335 　　+155　　　25　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1280 　　+265　　 100　
　　　　　　　　　　　　　54750　　1125 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54250　　1020 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1010 　　+170　　　16　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 935 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 870 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 855 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 885 　　+185　　 132　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 750 　　 +70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 680 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 700 　　+110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 700 　　+120　　　35　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 620 　　 +75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 595 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 600 　　+105　　　45　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 490 　　 +70　　　22　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 400 　　 +55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 350 　　 +51　　　69　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 310 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 295 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 292 　　 +49　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 261 　　 +36　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 205 　　 +11　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 163 　　 +17　　　64　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 149 　　 +19　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 138 　　 +19　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 130 　　 +20　　　54　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 120 　　 +10　　　86　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 105 　　　+5　　　25　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 104 　　　+4　　　55　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 105 　　 -14　　　28　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　92 　　　+9　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　83 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　81 　　　+8　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　71 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　55 　　　+6　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　45 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　36 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　29 　　　+3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　26 　　　+3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　20 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　14 　　　+2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　13 　　　+2　　　35　
　　　　　　　　　　　　　23250　　　12 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　11 　　　 0　　　20　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 9 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 8 　　　+1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 5 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 8 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 4 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 2 　　　-1　　　 3　

