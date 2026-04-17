日経225オプション6月限（17日日中） 5万3000円プットが出来高最多132枚
17日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1107枚だった。うちプットの出来高が987枚と、コールの120枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の132枚（185円高885円）。コールの出来高トップは6万2000円の19枚（210円安1200円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 -19 39 72500
2 -63 87 70000
1 -29 148 69000
1 -30 215 68000
10 -95 285 67000
12 -120 360 66000
14 -140 515 65000
2 -140 715 64000
5 -235 920 63000
7 985 62750
2 +250 1085 62500
1 1145 62250
19 -210 1200 62000
1 -120 1325 61750
10 -290 1600 61000
18 -490 1860 60000
59000 2515 +340 3
10 +65 3050 58000 2230 +450 12
57000 1620 +125 10
56500 1580 +225 26
56250 1490 3
56125 1390 5
55500 1335 +155 25
55000 1280 +265 100
54750 1125 2
54250 1020 5
54000 1010 +170 16
53750 935 2
53500 870 5
53250 855 2
53000 885 +185 132
52500 750 +70 1
52250 680 11
52125 700 +110 1
52000 700 +120 35
51500 620 +75 4
51250 595 2
51000 600 +105 45
50000 490 +70 22
49000 400 +55 1
48000 350 +51 69
47500 310 2
47250 295 -10 4
47000 292 +49 3
46000 261 +36 6
45000 205 +11 8
43000 163 +17 64
42500 149 +19 1
42000 138 +19 5
41500 130 +20 54
41000 120 +10 86
40500 105 +5 25
40000 104 +4 55
39500 105 -14 28
39000 92 +9 2
38250 83 1
38000 81 +8 2
37000 71 0 6
35000 55 +6 7
33000 45 1
32000 36 1
30000 29 +3 3
29000 26 +3 1
27000 20 10
25000 14 +2 1
24000 13 +2 35
23250 12 2
23000 11 0 20
22000 9 0 2
21000 8 +1 2
20000 5 -1 6
19000 8 1
16000 4 +1 1
12500 2 -1 3
株探ニュース
