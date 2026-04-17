防犯も見守りもこれ1台で安心！来客をすぐ確認できる【スイッチボット】カメラ付きテレビドアホンがAmazonで販売中！一人暮らしにもおすすめ！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
誰が来たかひと目でチェック♪安心感をプラスする【スイッチボット】カメラ付きドアホンがAmazonで人気！一人暮らしにもおすすめ！
古いタイプのインターホンもたった5分でスマートドアホンに。玄関子機は直接貼るだけ（ネジでの固定も可能）なので、賃貸物件にお住まいの方におすすめ。モニター親機にはスタンドも付いていて、玄関に設置したり、壁に掛けたり、リビングのテーブルに置いたり、使う人やシーンに合わせて好きな場所に設置。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
玄関子機は5000mAhの大容量バッテリーを採用。スマホと同様にType-Cケーブルで充電するだけで、繰り返し使える。バッテリー駆動時間は2年8カ月と超長持ち。電池交換の手間がかからず、維持費用の削減にも。一般的なドアホン製品に比べて、消費電力は約33%低減。ソーラーパネル（別売）を使えば、太陽光発電によって充電不要に。一戸建てにもおすすめ。
国内最高クラスのハイビジョンで、扉の向こうの様子を鮮明に映す。また、深夜の時間帯や光源の足りない暗い場所でも、カラーナイトビジョンで来訪者の顔や外の様子をくっきり鮮明に映し出し、165°の超広角レンズで来訪者のつま先から頭まで、さらには靴箱の影やポスト周りなど、見過ごしがちなポイントも死角を作らずリアルタイムでチェックできるので、女性の一人暮らしでも安心。なお、1.5メートルの高さに設置した場合、2メートル先の地面が映る。
→【アイテム詳細を見る】
4.3型の液晶ディスプレイには、玄関先の映像だけではなく、日時やその日のお天気などが表示。呼び鈴の音量は最大100デシベル。一軒家や部屋の多い住宅、耳の遠いご家族がいる家庭でも、来訪者を知らせる呼び鈴を聞き逃さない。Wi-Fiブースター技術で、通信範囲は最大100メートル。また、知らない訪問者へは、選べる機械音声とメッセージの内容で代理応答が可能。強盗やストーカーなどの防犯対策に。
誰が来たかひと目でチェック♪安心感をプラスする【スイッチボット】カメラ付きドアホンがAmazonで人気！一人暮らしにもおすすめ！
古いタイプのインターホンもたった5分でスマートドアホンに。玄関子機は直接貼るだけ（ネジでの固定も可能）なので、賃貸物件にお住まいの方におすすめ。モニター親機にはスタンドも付いていて、玄関に設置したり、壁に掛けたり、リビングのテーブルに置いたり、使う人やシーンに合わせて好きな場所に設置。
→【アイテム詳細を見る】
玄関子機は5000mAhの大容量バッテリーを採用。スマホと同様にType-Cケーブルで充電するだけで、繰り返し使える。バッテリー駆動時間は2年8カ月と超長持ち。電池交換の手間がかからず、維持費用の削減にも。一般的なドアホン製品に比べて、消費電力は約33%低減。ソーラーパネル（別売）を使えば、太陽光発電によって充電不要に。一戸建てにもおすすめ。
国内最高クラスのハイビジョンで、扉の向こうの様子を鮮明に映す。また、深夜の時間帯や光源の足りない暗い場所でも、カラーナイトビジョンで来訪者の顔や外の様子をくっきり鮮明に映し出し、165°の超広角レンズで来訪者のつま先から頭まで、さらには靴箱の影やポスト周りなど、見過ごしがちなポイントも死角を作らずリアルタイムでチェックできるので、女性の一人暮らしでも安心。なお、1.5メートルの高さに設置した場合、2メートル先の地面が映る。
→【アイテム詳細を見る】
4.3型の液晶ディスプレイには、玄関先の映像だけではなく、日時やその日のお天気などが表示。呼び鈴の音量は最大100デシベル。一軒家や部屋の多い住宅、耳の遠いご家族がいる家庭でも、来訪者を知らせる呼び鈴を聞き逃さない。Wi-Fiブースター技術で、通信範囲は最大100メートル。また、知らない訪問者へは、選べる機械音声とメッセージの内容で代理応答が可能。強盗やストーカーなどの防犯対策に。