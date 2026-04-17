MLBはシーズン序盤戦。大谷翔平選手が今季2勝目を挙げるなど、ドジャースが好調を維持するナ・リーグはどのような順位となっているのでしょうか。

西地区はドジャースが14勝4敗、「勝率.778」という驚異的な強さでトップ快走中。これはMLB全30球団の中でも最高の勝率となっています。日本時間16日のメッツ戦では、大谷選手が今季3度目の先発マウンドに上がり、6回2安打10奪三振1失点の好投。打線の援護もあり、5年ぶりとなる投手専念の登板で今季2勝目を手にしました。

そのドジャースを追うパドレスは、13勝6敗、勝率.684で2位につけています。この数字はドジャースに次いで両リーグ全体でも2番目に高い勝率です。チームは日本時間15日からのマリナーズ戦に全勝するなど、現在8連勝と絶好調をキープしています。

中地区は、カブスの今永昇太投手が日本時間16日のフィリーズ戦で今季4登板目に臨み、待望の初勝利をマーク。ケガから復帰した鈴木誠也選手もマルチ安打を放つなど主力が躍動していますが、チームは開幕から調子が上がらず、9勝9敗で最下位となっています。

東地区はブレーブスが首位の成績。ここまで開幕6カードを戦い、負け越しなしの5カード勝ち越しと安定した戦いぶりで12勝7敗を記録しています。一方、千賀滉大投手が所属するメッツは日本時間14日からのドジャース3連戦でスイープを喫するなど苦戦が続いており、7勝12敗で最下位に沈んでいます。