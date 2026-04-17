4月15日、女優の木村多江がInstagramを更新。雑誌『GQ JAPAN』での撮影ショットを公開し、注目を集めている。

この日、木村は、ブラウンのシャツを着て、車の運転席とみられる場所に座った写真をアップ。縁がゴールドの大ぶりなサングラス、深い赤色のリップというクールな出で立ちだった。《素敵な方たちと素敵な場所へ》とつづり、雑誌『GQ JAPAN』の撮影だったことを明かしている。

紹介されたリンク先では、木村が同誌の企画「GQ DRIVE」に登場。著名人たちが話題の車に乗り、好きな場所へドライブに行く内容となっており、木村は外車・アルファロメオの「トナーレ」最新モデルに乗り、小田原の街をドライブする姿が掲載されていた。

木村といえば、女優として出演する作品では『リング』や『大奥』『白い巨塔』など、“薄幸キャラ”が定番化されてきた。だが今回、見せた華やかな表情に、コメント欄では衝撃を受ける声が相次いでいる。

《わぁ、カッコいい ウットリです》

《かっこいい…やっぱりメンズライクなイケメン多江さんもとても好きです》

《一瞬誰かわからなかった》

柔らかい笑顔と艶のある演技がおなじみの木村だが、プライベートではギャップのある一面を見せることでも知られている。

「2022年の『CHANTO WEB』インタビューでは、《本当の自分は、ガハハと笑うところもあるし、どちらかというと男っぽい性格をしている》と語ったこともありました。2024年に出演した『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）では、親友だという女優の坂井真紀さんから『ロックな人。心に熱いものが燃えている。豪快な一面も、おしとやかな部分もある』と明かされています。

茶目っ気もある女優さんで、『チコちゃんに叱られる!』（NHK）では、一人芝居で蚊やほこり、納豆のからしなどを熱演し、“木村多江の無駄遣い”とネット上で話題をさらいました。近年では、ドラマ『あなたの番です』（日本テレビ系）で“怪演女優”と称されるみごとな演技を見せるなど、50代半ばでなお演技の幅が広がり続けている、稀有な女優といえるでしょう。今回のように、これからもさまざまな表情を見せてくれることが期待されます」（芸能担当記者）

木村の表情は、アンニュイなだけではない。