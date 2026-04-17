初任給で投資する時代　若手社員の金銭感覚に起きた変化

社会人としての第一歩を踏み出したとき、手にする初任給の使い道はその後の価値観を象徴する。かつては消費や貯蓄が主流だったが、足元ではその優先順位に変化が生じている。

株式会社マネーフォワードが2026年3月、22〜26歳の社会人1〜4年目の利用者1000人を対象に実施した調査によると、2025年に社会人となった層の37.5％が初任給を資産運用や投資に充てたと回答した。2022年以前に社会人となった層の10.3％と比べ、約3.6倍に増加している。

初任給の使い道としては、親や家族へのプレゼントが33.8％で最多、次いで貯金31.3％、生活費28.4％と続く。ただし、投資を選択肢に入れる動きは確実に広がっている。初任給を振り返って、より多く使えばよかった項目としても資産運用が37.5％で最も多く、早期からの資産形成への意識がうかがえる。

投資の手段としては、少額から積み立てる制度の利用が目立つ。調査では83.6％がNISAのつみたて投資枠を活用しており、毎月の投資額は1万円から3万円未満が23.9％で最多となった。貯蓄額も同水準に集中しており、無理のない範囲で継続する姿勢が特徴的だ。

背景には、日常的な資産管理の変化がある。家計簿や資産管理アプリの利用を始めたきっかけとして、「社会人として給与を管理するようになった」が36.8％、「投資を始めた」が36.5％と並んだ。見える化によって支出の把握が進み、貯蓄や投資に回す余剰資金が生まれたとする回答も39.6％にのぼる。

興味深いのは、資産形成に対する姿勢だ。推奨したい習慣として、積立投資76.7％、家計管理75.7％、キャッシュレス決済の活用73.6％が上位に並び、大きなリターンを狙うよりも、日々の管理と積み上げを重視する傾向が強い。

若年層にとって投資は特別な行動ではなくなりつつある。インフレや将来不安を前提に、自ら資産を守り育てる手段として位置付けられている。初任給の使い道の変化は、単なる消費行動の違いではなく、社会全体の金銭感覚の転換を映し出している。