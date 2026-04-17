香りで選ぶ贅沢パスタ時間！ イタリアット トリュフクリームソース・ポルチーニクリームソース

記事ポイント イタリアットのクリームソース2種が香りとコクを高めてリニューアル発売表参道のカ・モンテで抽選20名限定の特別試食会を開催トリュフクリームソースとポルチーニクリームソースが各110g、税別450円で登場 イタリアットのクリームソース2種が香りとコクを高めてリニューアル発売表参道のカ・モンテで抽選20名限定の特別試食会を開催トリュフクリームソースとポルチーニクリームソースが各110g、税別450円で登場

イタリアットのクリームソース2種が、香りとコクを高めた新仕様で登場します。

イタリア産トリュフやヨーロッパ産ポルチーニを使った本格的な味わいが、自宅で手軽に楽しめます。

表参道では食べ比べができる特別試食会も実施されます。

イタリアット「トリュフクリームソース・ポルチーニクリームソース」

発売元：モンテ物産株式会社商品名：イタリアット トリュフクリームソース、イタリアット ポルチーニクリームソース内容量：各110g参考上代：各450円（税別）

イタリアットのパスタソースシリーズは、イタリアやEUから輸入した厳選食材を使った本格派の味わいが魅力です。

リニューアルした2種は、素材感と食べ応え、使いやすさを見直し、より満足感のある一皿に仕上げています。

リニューアル内容

内容量：従来比10％増量仕様：トリュフとポルチーニの原材料を増量し、配合を見直し仕様：パスタに絡みやすいようソースの滑らかさと粘度を再調整仕様：高級感のある新パッケージデザインに刷新

トリュフクリームソースは、開封した瞬間から広がる芳醇な香りとコク深い味わいを楽しめます。

ポルチーニクリームソースは、ポルチーニの個性をより感じられる濃厚な旨みで、最後の一口まで贅沢感が続きます。

特別試食会

開催日：6月5日（金）、6月6日（土）会場：カ・モンテ（表参道）定員：抽選で20名限定内容：トリュフクリームソースとポルチーニクリームソースの食べ比べ

特別試食会は、リニューアルした2種をいち早く食べ比べできる機会です。

カ・モンテの会場では、それぞれの香りや味わいの違いを体験できます。

トリュフクリームソース

商品名：イタリアット トリュフクリームソース内容量：110g参考上代：450円（税別）

イタリアット トリュフクリームソースは、イタリア産トリュフを使った華やかな香りと深いコクが特長です。

トリュフならではの贅沢感を、家庭のパスタメニューで手軽に味わえます。

ポルチーニクリームソース

商品名：イタリアット ポルチーニクリームソース内容量：110g参考上代：450円（税別）

イタリアット ポルチーニクリームソースは、ヨーロッパ産ポルチーニの上質な香りと濃厚な旨みを楽しめます。

キノコの王様と称されるポルチーニの豊かな風味が、クリームソースでしっかり引き立ちます。

イタリアットの新しいクリームソース2種は、香りの豊かさと食べ応えを強化したい人にぴったりです。

カ・モンテの特別試食会は、購入前に味の違いを確かめたい人にも向いています。

イタリアットの本格的な味わいは、自宅のパスタ時間を少し贅沢にしてくれます。

イタリアット「トリュフクリームソース・ポルチーニクリームソース」の紹介でした。

よくある質問

Q. イタリアットのクリームソース2種はどこがリニューアルされたのですか？

A. イタリアットのクリームソース2種は、トリュフとポルチーニの原材料や配合を見直し、香りと味わいを強化しています。

さらに内容量を10％増やし、パスタに絡みやすい濃厚な仕上がりへ刷新しています。

Q. 特別試食会ではどんな体験ができますか？

A. 特別試食会では、リニューアルしたトリュフクリームソースとポルチーニクリームソースを食べ比べできます。

表参道のカ・モンテで開催され、2つの味わいの違いを実際に確かめられるイベントです。

Q. イタリアットのクリームソース2種の価格と内容量はいくらですか？

A. イタリアット トリュフクリームソースとイタリアット ポルチーニクリームソースは、どちらも内容量110gです。

参考上代は各450円で、税別価格で案内されています。

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