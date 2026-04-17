今夜『Mステ』豪華7組の披露楽曲公開【アーティスト＆楽曲一覧】
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）が、きょう17日に放送される。
【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティスト
番組では、「一度聴いたら忘れられない！令和のキャッチーソング」を大特集。キャッチ―フレーズで大バズり中のモナキが音楽番組初のインタビュー出演を果たす。
大ブレイク中のM!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。CHEMISTRYは5年ぶりの『Mステ』でデビュー曲＆安室奈美恵カバーを披露。羊文学は、柳楽優弥･松村北斗出演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌「Dogs」を披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
ano「愛晩餐」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don't Cry」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
HYDE「THE ABYSS」
羊文学「Dogs」
M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」
緑黄色社会「章」
【写真】M!LK、anoら今週の『Mステ』出演アーティスト
番組では、「一度聴いたら忘れられない！令和のキャッチーソング」を大特集。キャッチ―フレーズで大バズり中のモナキが音楽番組初のインタビュー出演を果たす。
大ブレイク中のM!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。CHEMISTRYは5年ぶりの『Mステ』でデビュー曲＆安室奈美恵カバーを披露。羊文学は、柳楽優弥･松村北斗出演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌「Dogs」を披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
ano「愛晩餐」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don't Cry」
乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
HYDE「THE ABYSS」
羊文学「Dogs」
M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」
緑黄色社会「章」