左足関節脱臼骨折により入院中のタレントの松本明子さんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。19日に退院することを報告しました。

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松本さんは「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と投稿。左足をギプスで覆い車いすに腰を掛けながらも笑顔で手を振る画像を添えて「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励みできるだけ早く回復できるよう努めてまいります。」と綴りました。









松本さんは4月2日に自宅前で転倒し骨折。当初は約1か月の入院と休業を発表していましたが、予定より早い退院となりました。









仕事への復帰は「体調は問題ございませんので、20日のニッポン放送ラジオビバリー昼ズ、22日のCBCゴゴスマより復帰させていただく予定です！」と記しています。









この投稿を見た人たちからは「良かったです。お大事にしてください」「笑顔が見れてとても嬉しいです」「無理しないようにして下さいね」「放送、楽しみにしておりますね」といった励ましの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】