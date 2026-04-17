年を重ねることに対して、人はどこで不安を抱き、どこで受け入れていくのか。避けられない変化の中で、前向きさと戸惑いが同時に存在している実態が、40〜50代女性への調査から見えてきた。

株式会社ウエルネス・ラボが2026年3月下旬から4月上旬にかけて、40〜50代女性422人を対象に実施したインターネット調査では、今後の加齢に対して不安を感じる人が65.1％にのぼった。内訳は「不安の方が大きい」25.8％、「どちらかといえば不安の方が大きい」39.3％で、前向きに捉える人は9.7％にとどまった。

不安の背景には、身体と心理の変化がある。体調面では「疲れやすくなった」が最も多く、「腰や関節の痛み」「睡眠の浅さ」「体型維持の難しさ」が続いた。心理面でも「やる気が出にくい」「イライラしやすい」「不安を感じやすい」などの変化が挙がり、日常生活の中で小さな違和感が積み重なっている様子がうかがえる。

さらに、年齢を理由に行動をためらった経験がある人は6割を超えた。新しい挑戦やファッション、外出、仕事といった幅広い場面で、年齢が心理的な制約として作用している可能性がある。変化そのものに加え、周囲の目や空気も影響しているとみられる。

一方で、現在の自分を肯定的に捉える層も存在する。「今の自分が好き」「どちらかといえば好き」と答えた人は39.9％で、「以前の自分の方が好き」とする15.4％を上回った。年齢とともに「無理をしなくなった」「自分のペースを大切にできるようになった」といった変化を実感する声も多い。

両者の違いは、変化の受け止め方にある。現在の自分を肯定する人は、「自分の気持ちを大切にする」と答えた割合が63.5％に達し、過去を好む層の5.4％を大きく上回った。また、日々の生活で食事や睡眠、スキンケアなど何らかのケアを取り入れている傾向も強い。

年齢を重ねること自体が不安の原因というよりも、その変化にどう向き合うかが分岐点となっている。調査では、必要な要素として身近な人の理解や信頼できる情報、自分に合ったケアが上位に挙がった。個人の意識だけでなく、周囲の環境や選択肢の有無も、受け止め方を左右している現実が浮かび上がる。